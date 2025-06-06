Дети из каких семей больше подвержены старению

Новое исследование показало, что дети из бедных семей, скорее всего, стареют быстрее, чем их сверстники из богатых семей. Биологические недостатки могут проявляться в течение первого десятилетия жизни ребенка в зависимости от достатка семьи.

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Согласно исследованию, дети из более бедных семей чаще сталкиваются с биологическими недостатками, такими как более быстрое старение, чем их более обеспеченные сверстники, пишет The Guardian.

Ученые из Имперского колледжа Лондона изучили данные 1160 детей в возрасте от шести до 11 лет со всей Европы для исследования, опубликованного в журнале The Lancet. Дети были оценены с использованием международной шкалы семейного достатка, которая основана на ряде факторов, включая наличие у ребенка собственной комнаты и количество транспортных средств в семье.

Дети были разделены на группы с высоким, средним и низким достатком, и для измерения средней длины теломер в лейкоцитах у детей были взяты образцы крови, а уровень гормона стресса кортизола был измерен в моче.

Теломеры - это структуры, обнаруженные в хромосомах, которые играют важную роль в старении клеток и целостности ДНК, и их деградация связана со старением, поясняет The Guardian. С возрастом теломеры становятся короче. Предыдущие исследования показали связь между длиной теломер и хроническими заболеваниями, а также то, что острый и хронический стресс может уменьшать длину теломер.

Исследование показало, что у детей из группы с высоким достатком теломеры были в среднем на 5% длиннее, чем у детей из группы с низким достатком. Было обнаружено, что у девочек теломеры длиннее, чем у мальчиков, в среднем на 5,6%, в то время как у детей с более высоким индексом массы тела (ИМТ) теломеры были короче на 0,18% на каждый процент увеличения жировой массы.

У детей из групп среднего и высокого достатка уровень кортизола был на 15,2-22,8% ниже, чем у детей из группы низкого достатка.

Авторы признали, что исследование имело некоторые ограничения, заключающиеся в том, что проанализированные дети не были из семей, живущих в бедности, и что исследование не следует интерпретировать как показывающее связь между достатком и “качеством” генов, а скорее как показывающее косвенное влияние окружающей среды на известный маркер старения и долгосрочных изменений здоровья.

Доктор Оливер Робинсон из Имперской школы общественного здравоохранения и старший автор исследования, отмечает: “Наши результаты показывают четкую взаимосвязь между достатком семьи и известным маркером клеточного старения, причем потенциально пожизненные паттерны формируются в течение первого десятилетия жизни ребенка. Это означает, что для некоторых детей их экономическое положение может поставить их в биологически невыгодное положение по сравнению с теми, у кого более благоприятный старт в жизни. Не решая эту проблему, мы ставим детей на такую траекторию жизни, при которой они, скорее всего, будут менее здоровыми и проживут более короткую жизнь”.

Робинсон добавил:

“Наша работа показывает, что низкий уровень достатка приводит к дополнительному биологическому износу. Для детей из группы с низким уровнем достатка это может быть эквивалентно примерно 10-летнему старению на клеточном уровне по сравнению с детьми из группы с высоким уровнем достатка”.

Кендал Марстон из Имперской школы общественного здравоохранения и первый автор исследования, констатирует: