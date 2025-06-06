Педиатр объяснил, что нужно сделать, чтобы ребенок не заболел летом

Главный внештатный педиатр Минздрава Самарской области Наталья Короткова рассказала, как укрепить иммунитет детей во время летних каникул. Врач рекомендует родителям проследить за тем, чтобы юное поколение проводило на свежем воздухе не менее двух часов ежедневно для укрепления здоровья. Об этом сообщил контент-партнер "РГ" pravda-nn.ru.

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Важно обратить внимание на рацион: включить продукты с витаминами C, A, E, B, цинком и селеном, ограничить сладости, жирную пищу и фастфуд. Питьевой режим в жаркий период года играет ключевую роль. Дети должны пить больше воды, избегая сладких напитков.

Несмотря на ранние рассветы и поздние закаты, дошкольники и ребята младшего школьного возраста нуждаются в сне длительностью не менее 10 часов в сутки.

Летом возникает и масса сезонных заболеваний. Так, ребенка нужно защитить от солнечных ожогов, перегрева и укусов насекомых, необходимо больше внимания уделять соблюдению правил гигиены.