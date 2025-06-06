«Пусть добро всегда будет в тренде». В Росмолодежи оценили запрет Лабубу

Популярную игрушку Лабубу не надо запрещать, важно показывать традиционные образы и правильно их "упаковывать". Такое мнение выразил глава Росмолодежи Григорий Гуров.

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«Игрушка, которая захватила мир <…>. Почему такой ажиотаж? Думаю, сработал агрессивный маркетинг и искусственный дефицит. Запрещать? Не наш путь. Важно показать свои образы и научиться правильно их упаковывать», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Росмолодежь совместно с Российским обществом "Знание" и Движением первых под руководством советника президента РФ Елены Ямпольской запустили конкурс "Родная игрушка" и недавно подвели промежуточные итоги.

«Пока предлагаю всем модницам снять Лабубу с сумок и вернуть туда нашего Чебурашку - и пусть добро всегда будет в тренде», — посоветовал Гуров.

Лабубу - пушистая кукла с похожими на заячьи ушами. Ее придумал выходец из Гонконга, дизайнер и писатель Лун Цзяшэн. В 2015 году он начал серию рассказов The Monsters, сильное влияние на их создание оказала скандинавская мифология. В 2019 году Лун Цзяшэн заключил соглашение с китайской компанией по производству игрушек Pop Mart, которая стала производить куклы на тему его героев. Персонаж Лабубу быстро приобрел огромную популярность. Куклу выпускают более чем в 300 вариантах разных цветов, форм и размеров. Такие игрушки стали предметом собирательства. Коллекционные варианты часто продаются в закрытых коробках, когда нельзя выбрать, например, цвет, что добавляет элемент неожиданности.