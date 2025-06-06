Врач предупредил об опасности пенных вечеринок для детей

Врач Бережанский назвал пенные вечеринки опасными для детей
Врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Павел Бережанский выразил мнение, что пенные вечеринки могут быть опасны для детей.
«Прежде всего, опасность могут представлять ситуации, когда используется не сертифицированная пена, мыльные концентраты», — заявил он в беседе с aif.ru.
По его словам, зачастую и сами люди неправильно готовятся к такому развлечению. Важно надевать не скользящую обувь, а также одежду, закрывающую руки и ноги.
С особой осторожностью следует относиться к подобным развлечениям, если у ребёнка есть склонность к аллергии.
Кроме того, рекомендуется как можно быстрее смыть пену с кожи.
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