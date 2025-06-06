Врач предупредил об опасности пенных вечеринок для детей

Врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Павел Бережанский выразил мнение, что пенные вечеринки могут быть опасны для детей.

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«Прежде всего, опасность могут представлять ситуации, когда используется не сертифицированная пена, мыльные концентраты», — заявил он в беседе с aif.ru.

По его словам, зачастую и сами люди неправильно готовятся к такому развлечению. Важно надевать не скользящую обувь, а также одежду, закрывающую руки и ноги.

С особой осторожностью следует относиться к подобным развлечениям, если у ребёнка есть склонность к аллергии.

Кроме того, рекомендуется как можно быстрее смыть пену с кожи.

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