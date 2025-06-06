Педиатр рассказал о способах помочь детям во время панической атаки

Врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Павел Бережанский рассказал о способах помочь детям во время панической атаки.

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В беседе с aif.ru специалист отметил, что в первую очередь следует проявлять внешнее спокойствие, а также постараться отвлечь ребёнка от тревожных мыслей.

«У детей очень хорошо спрашивать: опиши предмет, что ты видишь (вилку, ложку и т. д.), показывая на что-то вокруг», — сказал врач.

По словам Бережанского, в этот момент у ребёнка включаются другие структуры нервной системы, и всё нормализуется.

Также можно просто погладить ребёнка по спине или постучать по коленкам — такие естественные раздражители также отвлекут ребёнка, добавил эксперт.

Ранее врач-невролог Сюзанна Херимян и врач-кардиолог Ирина Тарасова рассказали об отличиях панической атаки от сердечного приступа.