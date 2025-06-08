Как мошенники похищают деньги родителей через детей

Дети рискуют попасть в сети мошенников во время онлайн-игр и общения в мессенджерах, сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, ежедневно подростки тратят много часов на игры на мобильных устройствах, планшетах и компьютерах. Аферисты через зараженные устройства похищают личные данные, в частности сведения о банковской карте ребенка или родителя, прикрепленной к игровому профилю.

«Мошенники манипулируют внутриигровыми покупками: перенаправляют средства на анонимные счета или искусственно создают ситуации, где ребенок вынужден «проиграть деньги, — отметил юрист.

Еще одна угроза исходит от социальных сетей и мессенджеров. Современные технологии позволяют киберпреступникам подделывать голосовые звонки от «друга или сотрудников «безопасности банка. Дети оказываются втянутыми в схемы, вынуждающие совершать переводы средств, делиться доступом к банковскому счету родителей или их профилей на «Госуслугах.

Иногда мошенники запугивают подростков проблемами с правоохранительными органами, заставляя детей передать наличные деньги прямо из дому.

«Мошенники искусственно усиливают страх разоблачения: «Если ты расскажешь взрослым, тебя накажут. Ребенок, опасаясь осуждения, не делится с родителями информацией о подобных звонках даже при серьезной угрозе», — Александр Хаминский, юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области.

Чтобы защитить детей, родители должны открыто говорить с ними о правилах безопасного поведения в интернете, подчеркнул юрист. Специалист посоветовал родителям вести доверительный диалог с детьми, чтобы вовремя узнавать обо всех сомнительных предложениях или странных контактах. Он также порекомендовал использовать современные технические решения: устанавливать антивирусы, активировать двухэтапную авторизацию и ограничивать платежи внутри приложений и игр.

Ранее девятиклассник из Нефтеюганска совершил серию поджогов иномарок в различных районах города под давлением телефонных мошенников. Сначала аферисты убедили подростка перевести средства на некий «безопасный счет. Девятиклассник выполнил инструкции и перевел на указанный счет 200 тысяч рублей с карты матери. После этого мошенники заявили, что переведенные деньги пошли на поддержку запрещенной организации, поэтому школьнику его родственникам грозит арест. Чтобы спасти семью, подросток согласился выполнить поручение аферистов — поджечь иномарки с патриотическими наклейками.