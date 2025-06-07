Родителям дали советы, с чего начать подготовку ребенка к школе

О том, как подготовиться к переменам заранее и сделать первые школьные дни более комфортными, «Газете.Ru» рассказали Екатерина Петрунина и Виктория Боева, совладелицы сети билингвальных детских садов и школ Discovery.

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Первый фактор — обратите внимание на эмоциональное состояние.

«Школа может стать серьезным испытанием для детской психики, поэтому важно, чтобы ребенок сам хотел идти туда и был морально готов к изменениям. Формируйте позитивный образ через игры и беседы, но будьте честны — объясните, что будут и трудности, с которыми вы поможете справиться. Понаблюдайте, проявляет ли ребенок интерес, задает ли вопросы о школе, но главное — не давите. Если он категорически не хочет идти в первый класс, возможно, стоит подумать о дополнительном году подготовки», — объяснили они.

Второй — постепенно вводите режим.

«Даже детям, которые ходили в детский сад, непросто перестроиться на школьный график. Подъемы, сборы, уроки, продленка — все это нужно не только объяснять, но и тренировать заранее. Вместе пройдите маршрут до школы, соберите рюкзак, примерьте форму — это поможет снизить тревогу в первые дни. И не забудьте про мелочи — например, удобную обувь без шнурков, с которой ребенок может справляться самостоятельно. За две-три недели до начала учебного года начните выстраивать режим дня. Постепенно вводите ранние подъемы, стабильный распорядок дня и спокойные вечера — так вы сможете плавно войти в новый график,» — посоветовали эксперты.

Третий — формируйте позитивное отношение к школе.

«Создавайте у ребенка радостные ассоциации с учебой. Вместо тревожных разговоров о строгих правилах или оценках, акцентируйте внимание на приятных моментах: новых знакомствах, увлекательных уроках, школьных праздниках. Превратите подготовку к 1 сентября в праздник: вместе выбирайте яркие канцелярские товары, примеряйте рюкзак, устройте «репетицию» школьного дня в игровой форме. Отвечая на вопрос «Зачем ходить в школу?», избегайте скучных аргументов, например, «так надо». Лучше расскажите о мире знаний, который там откроется: экспериментах на уроках, веселых переменах, кружках по интересам. Так ребенок будет воспринимать учебу не как обязанность, а как начало приключения», — отметили Петрунина и Боева.

Четвертый — помогите освоить базовые учебные привычки.

«Начинать учить предметы по школьной программе не обязательно. Гораздо полезнее развивать познавательный интерес и внимание в повседневной жизни. Играйте в «Слова», считайте ступеньки, сортируйте игрушки по цвету и форме. Такие занятия тренируют внимание и логику, при этом не перегружая малыша. Поощряйте инициативу и предлагайте повседневные задания в игровой форме. Главное в это время — сохранить интерес к обучению, а не вызвать усталость от чрезмерной нагрузки», — заявили они.

Пятый — развивайте социальные навыки.

«Школа — это не только парты и учебники, но базовый этап социализации. Развивайте навыки общения ребенка и больше проводите времени в компании сверстников. Летние кружки, спортивные секции или творческие студии — отличная возможность научиться находить общий язык с ровесниками и уверенно чувствовать себя в новом коллективе. Помимо этого, нужно заранее проговорить простые правила общения: объясните, как просить помощи, почему важно быть добрым и уважать других. Простые беседы развивают эмоциональный интеллект, который пригодится не только в школе, но и в жизни», — подчеркнули эксперты.

Шестой — пройдите медосмотр. Перед школой стоит заглянуть к детскому врачу — проверить зрение, осанку и общее состояние. Если есть особые рекомендации, можно посетить и других специалистов. Важно успеть сделать все положенные прививки — это защитит и вашего ребенка, и его одноклассников.