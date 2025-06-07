Стало известно, сколько студентов не завершило обучение в ВУЗах

Дипломы не получают от 15 до 40 процентов учащихся по различным специальностям, заявил замминистра Дмитрий Афанасьев.

Он объяснил такую ситуацию тем, что молодые люди «не способны учиться».

«У нас огромный запрос в системе общего образования. Мы вместе работаем над тем, чтобы качество математического, естественнонаучного образования и гуманитарного выросло, чтобы поступали наиболее подготовленные, знающие абитуриенты. Но очень важна ещё мотивация», — подчеркнул Афанасьев.

Замглавы ведомства добавил, что в новой системе образования будет увеличена практическая подготовка, чтобы максимально адаптировать обучение под будущую профессию.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, что только 50% поступивших на IT-специальности заканчивают обучение по программе бакалавриата, для поступивших на платной основе эта доля ещё меньше.