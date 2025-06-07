«Известия»: в Минобрнауки оценили объём не завершивших обучение в вузах студентов

Говорит Москва

Дипломы не получают от 15 до 40 процентов учащихся по различным специальностям, заявил замминистра Дмитрий Афанасьев.

Стало известно, сколько студентов не завершило обучение в ВУЗах
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Он объяснил такую ситуацию тем, что молодые люди «не способны учиться».

«У нас огромный запрос в системе общего образования. Мы вместе работаем над тем, чтобы качество математического, естественнонаучного образования и гуманитарного выросло, чтобы поступали наиболее подготовленные, знающие абитуриенты. Но очень важна ещё мотивация», — подчеркнул Афанасьев.

Замглавы ведомства добавил, что в новой системе образования будет увеличена практическая подготовка, чтобы максимально адаптировать обучение под будущую профессию.

Ранее аналитики провели исследование и выяснили, что только 50% поступивших на IT-специальности заканчивают обучение по программе бакалавриата, для поступивших на платной основе эта доля ещё меньше.