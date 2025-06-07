Минпросвещения назвал главную цель борьбы с буллингом

Минпросвещения относится к травле в школе как к социальной дисфункции и выстраивает системную профилактическую работу по решению этой проблемы. Главная задача - не наказать ребенка, который занимается буллингом, а правильно его воспитать, сообщил ТАСС первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

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Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы "Добро.рф" Артем Метелев сообщал, что в Госдуму планируется внести законопроект о профилактике травли среди детей.

«Мы законопроект поддерживаем, безусловно, в том виде, в каком они сейчас его предлагают. Он будет внесен в Госдуму и еще будет обсуждаться. У нас никогда нет задачи наказывать детей. Все дети, безусловно, являются уникальными, талантливыми, и наша задача - развивать их способности. А если ребенок совершает какие-либо действия, которые противоречат общественной логике или каким-то нравственным ценностям, наша задача - воспитывать. Это для нас является такой ключевой задачей»‎, — сказал Бугаев.

Он уточнил, что Минпросвещения относится к явлению травли как к социальной дисфункции и выстраивает системную профилактическую и воспитательную работу по формированию благоприятного социально-психологического климата в образовательной среде. Замминистра отметил, что ведомство участвовало в обсуждении при разработке законопроекта.

«Мы вместе с коллегами этой работой занимались, и у нас здесь, как мне кажется, достигнуты определенные хорошие подходы. Я уверен, что общественность будет иметь возможность широким образом включиться в это обсуждение»‎, — добавил он.

Бугаев уточнил, что буллинг - это не новая проблема, но она стала более явной с развитием современных коммуникаций и интернета.

«Мы проводим соответствующую работу в школах. Недавно прошел замечательный конкурс под названием "Школа#безобид", его лучшие практики будут распространяться по стране. И таких мероприятий мы проводим очень много. Для наших психологических служб это одна из основных задач»‎, — подытожил он.

Конкурс "Школа#безобид" был проведен по инициативе и поручению Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.