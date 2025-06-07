В РАН оценили, как молодежь владеет русским языком

Юное поколение всё чаще считает, что соблюдать нормы необязательно.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила доцент кафедры русского языка МАРХИ, член Орфографической комиссии РАН Мария Ровинская.

«Проведение "Тотального диктанта" показывает, что нормы, выученные в школе, запоминаются очень хорошо. В школьных правилах носители языка делают гораздо меньше ошибок, чем в сложных случаях, которые в школе отрабатываются мало или не отрабатываются вовсе. Катастрофы тут нет, кроме того, что меняется отношение к правилам как к таковым. Юное поколение считает, что не так важно соблюдать нормы. Если смотреть на общее владение нормами русского языка, я бы поставила "тройку" — это уверенный балл. Это если мы берём все правила русского языка, всю орфографию и пунктуацию».

По данным ВЦИОМа, 97% опрошенных считают важным соблюдение правил русского языка. Каждый второй полагает, что норма — это то, что предписывают словари и языковеды, а не повседневная речь большинства.

Опрос проводился ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня. Средняя самооценка грамотности, как и десять лет назад, составила 3,9 из 5.