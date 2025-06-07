МВД России рассказало, как мошенники разводят детей

На детей и подростков ведется настоящая охота. Телефонные мошенники атакуют их с территории Украины и стран Западной Европы, чтобы использовать как ключ к деньгам родителей. Сообщения о том, что школьники отдают вымогателям деньги и драгоценности, взрывают трансформаторные будки и сжигают автомобили, появляются с пугающей регулярностью. Счет идет на миллионы рублей. Но что вынуждает ребенка беспрекословно починяться звонящим? Какая обработка идет и как «вскрывают» детскую психику? До поры приемы манипуляций оставались тайной. Полиция не раскрывала схем, а пострадавшим родителям велели молчать, ссылаясь на подписанные документы о неразглашении.

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И вот МВД прервало молчание. Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, как именно 16-летний подросток из Нефтеюганска стал игрушкой в руках манипуляторов.

Все началось с телефонного звонка. Подростку представились директором школы и попросили отправить фотографию паспорта. Парень, не подозревая подвоха, отправил данные документа. Авторитет администрации непоколебим.

Затем школьнику поступил новый звонок. На этот раз звонили якобы из МВД. «Добрый полицейский» убедил ребенка в том, что банковский счет его мамы взломали и теперь их надо перевести на безопасный счет. Парень назвал код из смс и предоставил доступ к своим «Госуслугам».

На этом развод не кончился, а только начался. Подростку поступил третий звонок. Очередной участник телефонного ОПГ сообщил, что парня развели. Деньги его мамы ушли на финансирование ВСУ. И теперь его маму и сестру могут арестовать (о сестре и прочую личную информацию узнали на «Госуслугах» парня). А чтобы этого избежать, нужно беспрекословно подчиниться указаниям.

Первый приказ был таким: искать автомобили с патриотической символикой и поджигать их. Что подросток и сделал. Успел поджечь четыре машины.

Полиция быстро вычислила преступника. В участке школьник рассказал всю цепочку событий. До окончания следствия по факту поджогов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества». Срок наказания — до 5 лет.

Вторым приемом недетского развода поделился отец, чьи деньги сын отдал телефонным бандитам.

«Накануне событий сын сказал, что пойдет гулять. Один на ночь глядя, — рассказывает мужчина. — Но вроде не поздно — 7 часов. И ему уже 13. Я отпустил».

Сын вернулся через три часа. Поужинал. Поведение на первый взгляд казалось абсолютно нормальным. Но что-то встревожило отца.

В 12 ночи мужчина услышал, как в комнате ребенка прозвучал виброзвонок. Кто ему мог звонить в такое время?.. И снова полезли дурные мысли. Их развеял вопрос: ну мало ли какая в 13 лет личная жизнь?! Мальчик растет.

«И все же я спросил: кто названивает? Мелькнул телефон. Я увидел, что записан какой-то контакт "Аня". Кто это? Ну, это девочка, которая училась у нас в школе, а потом с родителями уехала в другой город, отвечает сын. Может, хочет просто поговорить. Я прошу выключить телефон и лечь спать», — рассказывает отец.

Проснулся школьник в подавленном состоянии. И сразу спросил: «Можно я в школу не пойду?» «С чего бы вдруг?» — подумал отец.

Мужчина решил поговорить с сыном. Сразу сказал, что если его что-то тревожит, то рассказать ему. Парень сказал, что все нормально. Ушел в свою комнату, а через час вернулся с листком бумаги. На нем было написано то, от чего папа пришел в полный ужас.

«Со слезами умолял никому ничего не говорить, не читать это вслух, а после прочтения сжечь», — горько шутит родитель.

Выяснилось, что школьнику в мессенджер написала девушка. Разговор шел ни о чем. Как надоела школа, как тупо туда ходить и пр. Дальше незнакомка спросила, где он учится, и попросила скинуть геоданные школы. Что парень и сделал.

После чего девушка пропала, но вместо нее появился в мессенджере появился «кружочек» с «дядей» в кепке ВСУ и с украинским флагом. И подписью: «Спасибо за помощь ВСУ». «Дядя» поведал, что жди, парень, на школу ракету.

Но и это еще не все. Дальше приходит сообщение с аккаунта, подписанного как МВД РФ. Там предупреждение о недопустимости передачи геоданных. А затем и позвонила девушка, представившейся Аней. Ее должность — куратор ФСБ. И вызвала ребенка на встречу.

«Вот к ней-то он и пошел», — восстановил события отец.

При личном разговоре Аня объяснила, что парень совершил страшное преступление. Но если за отправку геоданных никто из его семьи не получил денег, то это не страшно. Дело можно замять. Вот только надо подтвердить, что оплаты не было. А как? Очень просто. Надо узнать коды доступа родителей к банковским приложениям. А ночью, пока родители спят, куратор позвонит по видеосвязи, а ты должен продемонстрировать все карты и процедуру входа в банковские приложения. Чтоб точно знать: никаких подозрительных переводов не было.

«Ночью он не смог. Но отпросился из школы, думая, что мы уйдем на работу и в это время он выполнит указание куратора: обыщет нашу спальню на предмет наличных, которые потом через банкомат переведет на соответствующий счет», — рассказал отец.

Мужчина в ужасе от мысли, что если бы у него были чуть менее доверительные отношения с сыном, то дело могло дойти очень далеко. И даже после украденных денег телефонное ОПГ наверняка бы не успокоилась.

Вывод напрашивается сам собой. Учитывая атаку на детей и подростков, следует присматриваться к изменению в их поведении, не стесняться прислушиваться к их разговорам и настороженно относиться к «взрослым» вопросам: «А есть ли у тебя страничка на «Госуслугах?», «А какой у тебя банк?» и других, касающихся конфиденциальных сведений.