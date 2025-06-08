Власти Ленобласти обратились к ученикам после случая с "умными очками" на ЕГЭ

Комитет по образованию Ленинградской области прокомментировал громкую историю с удалением ученика с ЕГЭ за использование "умных очков". Об этом случае стало известно накануне, и он еще раз показал неизбежность разоблачения нарушителя, говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее "РГ" сообщала, что работу одной из учениц, писавших ЕГЭ в Ленобласти, аннулировали за использование "смарт-очков", с помощью которых изображение заданий предавалось другому человеку. А тот, в свою очередь, помогал с ответами, диктуя их через наушник. Видео этих заданий впоследствии были опубликованы в интернете.

"Видео, сделанные с помощью камеры в очках и попавшие в сеть, четко отслеживаются соответствующими ведомствами и Рособрнадзором, и решения на местах принимаются незамедлительно - уже аннулированы результаты экзаменов, видео с которых были обнаружены в сети "Интернет", и выпускник не сможет пересдать их в резервные дни", - говорится в сообщении комитета.

Ведомство напоминает выпускникам и их родителям о том, что ЕГЭ - это важный жизненный этап, поэтому к нему стоит относиться ответственно и неукоснительно соблюдать все правила государственной итоговой аттестации.

На экзамен можно пронести только паспорт и гелевую ручку с черными чернилами. Сдача некоторых предметов допускает использование дополнительных материалов, например линейки или калькулятора.

Любая техника, будь то телефоны, любые наушники, умные часы, фотокамеры и различные посторонние электронные устройства, не могут быть пронесены на экзамен. Все также запрещены справочники, шпаргалки и заметки.

При удалении с экзамена за эти нарушения ученик сможет попасть на пересдачу только через год.