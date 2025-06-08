Правило 15 минут: как спасти свою жизнь при инфаркте и инсульте

Около 45—50 процентов смертей в России происходят из-за проблем с сердцем и сосудами, инфарктов, инсультов. Большая ответственность в сохранении здоровья и жизни лежит не только на врачах, но на самих пациентах. Об этом, а также о том, чем опасна хроническая обструктивная болезнь легких, почему необходимо расширить перечень получателей бесплатных лекарств и о каких законодательных инициативах просят врачи, в интервью «Парламентской газете» рассказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

— Бадма Николаевич, в июне в Госдуме пройдут расширенное заседание комитета и «правчас», посвященные школьной медицине. Что надо изменить в школах, чтобы сохранить здоровье учеников?

— Запросы в комитет поступают разные: от связанных с лечением сложных онкологических заболеваний до рутинных. Например, в школе нет медицинского кабинета или медсестры. Очень часто нас спрашивают, что происходит с весом детских портфелей, почему они такие тяжелые. Родители помогают ребенку надеть рюкзак и удивляются, что взрослая рабочая сумка меньше весит. Необходимо разобраться, понять, кто регулирует количество учебников у младшеклассников. Помните, в регионах внедряли опыт деления учебников пополам? Часть из них оставляли в школе. Но некоторые субъекты отказались от этой практики, и надо понять, почему.

Мы уже заслушали предварительный доклад о школьной медицине замминистра здравоохранения Евгении Котовой и выяснили, что в этом вопросе нужен совместный труд парламентариев, регионов и ведомств, и не только Минздрава, но и Минпросвещения.

— Какие еще проблемы здоровья школьников будут обсуждать?

— Нужно вдумчиво разбирать каждую проблему, начиная от иммунопрофилактики и заканчивая предложением о возвращении в школы стоматологических кабинетов. Все мы видим цены на услуги стоматологов. Иногда они просто неподъемны для родителей, но дети в этом не виноваты. Я помню, в советское время у нас в школе был стоматологический кабинет. Сейчас такой опыт развивают в Башкирии.

Нужно обсудить и вопрос адекватных физических нагрузок. Состояние здоровья детей в среднем стало чуть хуже, а требования к спорту у них увеличились. Необходимо продолжить работу по восполнению дефицита кадров. Медики неохотно идут в школы, считают, что там они теряют опыт, потому что работы меньше, хотя работы там непочатый край. Мы будем предлагать установить целевой набор на специальность «бакалавр школьной медицины». Нужно усилить и контроль, и лицензирование медицинских кабинетов в школах. Сейчас из 39 тысяч школ 32 тысячи имеют медкабинеты, но 9,5 тысячи из них не лицензированы.

Мы обязательно будем предлагать установить систему мониторинга здоровья школьников. Необходимо развивать и межведомственное взаимодействие, ведь задача и у парламентариев, и у ведомств одна — сделать школьную медицину такой, какой она была в нашем детстве. И рюкзаки в то время были поменьше, и занятия интереснее, и физкультура хорошая.

— 26 мая прошел круглый стол комитета, посвященный борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Что получилось на выходе?

— Напомню, что около 45—50 процентов смертей в России происходят из-за проблем с сердцем и сосудами — из-за инфарктов, инсультов и так далее. Наиболее частым предвестником будущих катастроф и стартером сердечно-сосудистых заболеваний является артериальная гипертензия, то есть давление свыше 140 на 90. Об этом говорит и опыт регионов. Например, в ХМАО уже более 15 лет у каждого входящего в поликлинику пациента измеряют давление. Это привело к снижению смертности в два раза по сравнению с другими областями России, а средняя продолжительность жизни в регионе уже почти 77 лет.

Одна из резолюций нашего круглого стола основана на документах, предоставленных Минздравом. Ведомство подготовило расчеты, которые Минфин готов рассматривать. Они касаются включения в программу льготного лекарственного обеспечения пациентов с артериальной гипертензией, осложненной сопутствующими заболеваниями, в том числе хронической болезнью почек. На лекарства для 1,2 миллиона пациентов потребуется 43,5 миллиарда рублей в год. Эти вложения помогут спасать 14 тысяч жизней ежегодно, а предотвращенные потери ВВП составят 19 миллиардов рублей.

Мы уже добились дополнительного выделения средств для пациентов, у которых инфаркт или инсульт еще не наступил, но риск этого очень высок. Спасены тысячи жизней, и мы будем продолжать эту работу. Но очень важно понимать, что медицина не может предоставить каждому пациенту личную медсестру, фельдшера или врача. Большая ответственность в сохранении здоровья и жизни лежит на самих пациентах. Мы с удивлением узнали, что в некоторых регионах при боли в сердце скорую вызывают через 14, 18 часов, а иногда через сутки и более. Но лечение при инфаркте нужно начинать в течение часа-двух, чтобы последствия были минимальными. Не устану напоминать: если у вас в состоянии покоя неожиданно заболело за грудиной слева и боль не проходит в течение 15 минут, нужно вызвать скорую и снять показания ЭКГ.

— Почему сейчас такое высокое внимание в медицинском и пациентском сообществах уделяют хронической обструктивной болезни легких?

— Возможно, вы вспомните своих знакомых или родственников, которые беспрерывно кашляют, испытывают трудности с дыханием. В России этим страдает около 10 процентов населения. Все чаще наши пациенты — молодые люди трудоспособного возраста. Они используют ингаляторы, не могут работать, потому что любое движение вызывает одышку, не могут нормально дышать.

Конечно же, существуют профессиональные факторы, которые приводят к заболеванию, но главная причина — курение. Мы проведем круглый стол по этой проблеме, выслушаем предложения экспертов. Многие уверены, что часть доходов от табачных акцизов нужно использовать для финансирования профилактики и лечения этой болезни. Важна и ранняя диагностика, например, в диспансеризацию можно добавить широкое использование спирометрии и дополнение к стандартному КТ небольшого приема — КТ на вдохе и на выдохе.

— Какие законодательные решения обсуждали на VII Всероссийском конгрессе «Актуальные вопросы медицины критических состояний» в Санкт-Петербурге?

— В России активно развивают технические возможности, помогающие продлевать жизнь человека и заменять отказавшие органы искусственными системами. Например, прекрасно работают искусственная почка и печень, появилась экстракорпоральная мембранная оксигенация, или искусственное легкое.

Проблематику в законодательной сфере обозначили наши коллеги, академик Юрий Полушин, неврологи, кардиологи, реаниматологи. Медицина способна бесконечно долго поддерживать жизнь пациентов на этих аппаратах, при этом у людей может отсутствовать сознание, не работать кора головного мозга. Коллеги просили разъяснить, как быть в подобных ситуациях. К аппаратам подключают много людей, используют колоссальные средства, оборудование, медицинские коллективы, при этом юридически статус некоторых пациентов не определен. Ждем резолюцию медицинского сообщества по этому вопросу, готовы обсудить их проработанные решения.