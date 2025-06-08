Названо самое опасное занятие для детей во время летних каникул

Главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области Павел Рыжов отметил, что зачастую травмы у детей появляются в свободное время.

© СОВА

Это связано с тем, что дети больше времени проводят на улице, занимаются спортом, играют в подвижные игры, купаются в водоемах и катаются на велосипедах, роликах или скейтбордах.

По словам медика, чаще всего травмы возникают во время езды на электротранспорте. Дети могут превысить скорость или заехать на неровный участок дороги.

Также несчастный случай может произойти при переходе дороги не по пешеходному переходу или во время игр около проезжей части.

Опасны и открытые окна, так как дети могут опереться на москитную сетку и выпасть из окна.

Еще один риск - использование пиротехники.

Если ребенок вернулся домой с маленькой раной или ссадиной, нужно обработать ее антисептиком и наложить повязку.

Если же у школьника растяжение, тогда поможет что-то холодное, а при переломе лучше сразу поехать в травмпункт и показаться специалисту.

А недавно травматолог рассказал об опасности самокатов.