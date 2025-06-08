Ученики средней школы перейдут на новую программу по истории

С сентября этого года российские школьники 5-7 классов будут изучать историю по обновлённой программе. Количество учебных часов по этому предмету увеличится с двух до трёх в неделю. Об этом пишет РБК.

Как сообщил руководитель Института содержания и методов обучения Максим Костенко, пятиклассники начнут изучать новый курс "История нашего края" - 1 час в неделю. Для 6-7 классов добавят 5 часов на всеобщую историю и 12 часов на историю России, а также введут 17-часовой краеведческий курс. Для старшеклассников, начиная с 8 класса, программа по истории останется без изменений - по 2 часа в неделю.