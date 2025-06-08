Что делать, если у вас нашли чужую шпаргалку на ЕГЭ

В этом году во время ЕГЭ по математике в Ярославской области школьника удалили с экзамена: наблюдатели обнаружили у него шпаргалку, сообщает АиФ. Ситуации не всегда однозначные. Например, в прошлом году в одном из городов Сибири у девятиклассницы в туалете нашли чужие исписанные бумажки, и ее чуть не удалили, хотя она даже не трогала их. Выпускницу спасло только то, что она настояла на сравнении почерков. Как быть, если ученика хотят удалить с экзамена, потому что подозревают шпаргалку?

По официальным данным Рособрнадзора, только за первые две недели экзаменов в 2025 году за использование шпаргалок были удалены 283 участника. И это только те, чью вину сочли доказанной.

Согласно памятке о проведении ЕГЭ в 2025 году и приказу № 223/552 Минпросвещения и Рособрнадзора, участник удаляется с экзамена, если при нем обнаружены письменные заметки, справочные материалы или иные запрещенные средства хранения информации, даже если они не использовались.

Правило очень строгое: достаточно самого факта наличия шпаргалки, а не попытки ее использовать. Это значит, что даже случайная бумажка в кармане или на полу рядом с вами может стать причиной удаления.

Что делать, если шпаргалка чужая