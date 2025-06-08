Даны новые рекомендации по школьному чтению

Министерство просвещения представило обновленный список литературы для школьных библиотек, призванный стать основой для формирования культурного кода подрастающего поколения. По словам главы ведомства, данный перечень должен стать обязательным для каждой образовательной организации, сообщает ИА DEITA.RU.

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Образовательная реформа в сфере литературного образования продолжается: сегодня школы работают по общей для всех школ федеральной программе, а в ближайшие два года планируется введение в работу одного для всех регионов страны учебника по литературе. Новый список рекомендованных произведений структурирован по трем основным направлениям: учебные материалы, книги для самостоятельного чтения и современные патриотические произведения.

Патриотическое воспитание занимает особое место в обновленной программе. В средней школе особое внимание уделяется произведениям о защитниках Отечества и героях Великой Отечественной войны. В программу включены такие значимые произведения, как «Сын полка» Валентина Катаева, «Сын артиллериста» Константина Симонова, «Облачный полк» Эдуарда Веркина, а также «Судьба человека» Михаила Шолохова и «Русский характер» Алексея Толстого.

На внеклассное чтение президент России Владимир Путин посоветовал читать современные книги, рассказывающие о новейшей патриотической истории России. Это могут быть авторы, рассказывающие о боевых действиях в Донбассе, современные книги о СССР и прочие произведения, которые помогут понять и прочувствовать подвиг нынешних героев, которые защищают страну и традиционные ценности.

Комплексный подход к формированию читательского портфеля учитывал возрастные особенности учащихся и их интересы. В процессе создания списка активно участвовали специалисты Российской государственной детской библиотеки, ведущие издательства, Российский книжный союз и Российское военно-историческое общество.

Тематическая структура рекомендованных произведений выстроена вокруг важнейших для национального самосознания тем. Тексты объединены в тематические группы: «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России». Такой подход призван не только расширить литературный кругозор школьников, но и укрепить связь поколений через призму великой отечественной культуры.