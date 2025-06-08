Глава Рособрнадзора оценил итоги ЕГЭ по ряду предметов

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, как прошел ЕГЭ по истории, литературе, химии и математике. В целом результаты по предметам первых экзаменационных дней сопоставимы с итогами прошлого года и отличаются незначительно.

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Например, средний тестовый балл участников ЕГЭ 2025 года по истории - 55,85, а в 2024 году - 55,4. Чуть выросла по сравнению с прошлым годом доля тех, кто получил на истории 61-80 баллов - на 1,2 процента.

По химии ощутимо выросло число участников - на 6 тысяч человек. И это отрадный факт.

«Рост участников по химии - долгожданный, — подчеркнул Музаев. — Химия - один из естественно-научных предметов, которым сегодня государство уделяет большое внимание. И число "неудов" снизилось, это тоже радует».

Тестовый балл по химии подрос: с 56,79 балла в 2024 году до 58,15 - в этом. Также на 8 тысяч выпускников больше набрали 60 и более баллов. А это, по словам экспертов, тот уровень, который позволяет без затруднений осваивать вузовскую программу.

По литературе средний тестовый балл - 61,91. Стало немного больше выпускников, получивших 61-80 баллов.

А вот ЕГЭ по профильной математике - прорыв года.

«Перед нашей страной стоят сложные задачи, которые не решить без хорошо подготовленных инженерных кадров. Залог здесь - естественно-научные предметы, и математика - в центре этого ядра, — отметил Музаев. — Много лет у нас был спад по выбору этого предмета. В прошлом году началось какое-то движение вперед, незначительное. И вот - прорыв».

На 8 тысяч стало больше выпускников, набравших по химии 60и более баллов.

Впервые с 2018 года Рособрнадзор фиксирует значительный рост числа тех, кто выбрал на ЕГЭ профильную математику.

«Сдавать ЕГЭ по профильной математике пришли на 30 тысяч больше человек, — сообщил Анзор Музаев. — Впервые с 2018 года мы преодолели порог в 300 тысяч человек».

Он подчеркнул: это не просто результат - это тенденция, так как и школьники, и семьи видят внимание к развитию промышленности, к развитию инженерных вузов, к спросу на специалистов. Средний балл по профильной математике - 62,05, что примерно на уровне прошлого года. Опасения, что с увеличением количества пострадает качество, не оправдались. Что касается базовой математики, то здесь средний балл - 4,08, как и в прошлом году. Почти 36% участников получили пятерки.

Тем временем ЕГЭ уже вышел на финишную прямую: осталось два основных дня - 10 и 11 июня, когда пройдут экзамены по информатике и иностранным языкам (устная часть). Потом - только резервные дни для тех, кто не пришел на экзамен или не смог его завершить по уважительным причинам. 3 и 4 июля - дни пересдач для тех, кто захочет поправить свой результат по какому-то одному предмету.

Между тем

Случай из разряда "будущее наступило" произошел в Ленинградской области. Участник ЕГЭ прошел в аудиторию в "умных очках": гаджет выглядит как обычные очки, но может записывать видео и отправлять изображения. Что и было сделано: изображения заданий отправлялись третьему лицу, а в микронаушник "лицо" наговаривало ответы, которые потом появились и в интернете. За все дни ЕГЭ (с 23 мая) Рособрнадзор выявил не менее 55 случаев публикаций материалов ЕГЭ в интернете. Выявить тех, кто выкладывает фото в Сеть, несложно: на всех материалах есть особая кодировка. Пересдать экзамен они смогут только в следующем году.