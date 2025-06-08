Очки с камерой и шоколадный телефон: как пытаются списать на ЕГЭ

Результаты школьницы из Ленинградской области, которая списала на ЕГЭ с помощью «умных» очков, аннулировали. Пересдать экзамен в резервные дни она не сможет, сообщили в региональном комитете по образованию. Ранее замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал, что учеников, которые проносят на ЕГЭ гаджеты, ведомство может идентифицировать по фрагменту бланка с заданиями. Однако чаще выпускников ловят на списывании со шпаргалок и телефонов. В этом году с единого государственного экзамена по этой причине уже удалили 483 человека. Как выпускники пытаются хитрить на ЕГЭ — в материале «Газеты.Ru».

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В Ленинградской области результаты ЕГЭ выпускницы одной из школ аннулировали из-за того, что она использовала «умные» очки во время сдачи экзамена. Об этом сообщил РБК со ссылкой на региональный комитет по образованию.

«По факту съемки и размещения видео с заданиями уже приняты все меры. <...> Мы достаточно строго и качественно пресекаем все нарушения порядка проведения экзаменов и обращаем внимание выпускников и их родителей на неукоснительное выполнение правил проведения ЕГЭ», — заявили изданию в ведомстве.

В комитете по образованию Ленинградской области также добавили, что пересдать экзамен в резервные дни выпускница не сможет.

Ранее видео с тем, как девушка пользуется «умными» очками для того, чтобы списать на ЕГЭ, появилось в соцсетях и СМИ. Как писала «Фонтанка», выпускница снимала контрольно-измерительные материалы (КИМ) во время экзаменов по обществознанию и русскому языку. Затем видео отправляли тем, кто помогал ей решать задания, а ответы якобы поступали через наушник.

Как девушку поймали

В мае заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал, что ведомство может идентифицировать выпускников, которые проносят на экзамен телефоны, по фрагменту КИМ.

«Вот выпускник не может решить задание, но ему удалось пронести телефон на [ЕГЭ]. Он фотографирует контрольно-измерительный материал и отправляет его куда-то для того, чтобы они могли решить. Все эти материалы фактически мы в дальнейшем выявляем, либо в ходе экзамена, либо в дальнейшем. Мы можем идентифицировать каждого участника даже по фрагменту контрольно-измерительного материала», — сообщил Круглинский.

После этого результат ученика аннулируется, а возможность пересдать экзамен он получает только через год. Как рассказал 6 июня руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, в 2025 году за слив материалов экзаменов уже аннулировании работы 55 выпускников.

При этом, по словам зампредседателя комитета Госдумы РФ по молодежной политике Александра Толмачева, случаи, когда факт нарушения правил устанавливается уже после проведения экзамена, встречаются достаточно часто.

Депутат отметил, что даже в начале осени, когда выпускник поступил со своими баллами в ВУЗ, а затем некоторые записи с камер видеонаблюдения в аудитории были пересмотрены, может выясниться, что ребенок очевидно списывал. Это становится поводом аннулировать его результаты ЕГЭ, а пересдача в таком случае возможна только через два года.

За что удаляют с ЕГЭ

Традиционно большую часть выпускников, сдающих ЕГЭ, ловят на списывании со шпаргалок и телефонов. Так, в 2018 году в Санкт-Петербурге двух школьников, замаскировавших гаджет под плитку шоколада, выгнали с экзаменов по профильной математике и физике.

«Выпускница оставила телефон в коридоре на столе, где дети оставляют еду и воду. В процессе экзамена она вышла из аудитории, распаковала "шоколадку", спрятала телефон под одежду и пронесла его в аудиторию», — рассказали в комитете по образованию.

Еще двое участников экзамена в том же году смогли пронести в аудитории «простые пластиковые мобильные телефоны», на которые не среагировали металлодетекторы.

В 2018-м также произошел и случай, когда ученик, как и выпускница 2025 года, попытался попасть на экзамен в «умных» очках. Однако гаджет заинтересовал одного из сотрудников пункта проведения ЕГЭ — он заметил глазок камеры. Выпускник попытался убедить организаторов в том, что очки обычные, однако впоследствии все-таки признался и сдал их на хранение. Аннулировать результаты молодого человека не стали, так как воспользоваться гаджетом он не успел.

В этом году с экзаменов за попытки списать уже удалили 483 человека, из которых 153 — за наличие при себе телефонов, еще 283 — за наличие справочных материалов.