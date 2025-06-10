Как пережить двойку в школе и как поступить родителям

Для многих родителей и детей двойка в школе — это катастрофа, беда и ужас, который нужно срочно исправлять. Но так ли ужасна ситуация на самом деле?

В беседе с ИА RuNews24.ru педагог английского языка Ксения Васюк объяснила, двойка — это негативный опыт, который есть у людей на протяжении всей жизни.

«Когда мы говорим о негативных, плохих оценках, а двойка и даже тройка — это неудовлетворительная оценка,— это означает освоение программы на минимальном уровне. Чаще всего двойки волнуют именно родителей, а не детей. Дети более гибко к этому подходят из-за особенностей психики. Поэтому родители чаще всего бурно реагируют на неуд. Но прежде чем выдавать ребенку реакцию, нужно посмотреть на ситуацию в целом. Если двойка оказалась случайная: забыл сменку на физкультуру, не выполнил домашнее задание, забыл ручку или тетрадь, то слишком остро на это реагировать не надо. Это негативный опыт, который случается со всеми, и нужно помочь ребенку научиться его проживать и исправлять свои ошибки», - отметила собеседница издания.

Эксперт посоветовала родителям в первую очередь поговорить с ребенком. Начинать стоит с фразы: «Я все понимаю, но давай подумаем, как можно это решить». Ксения Васюк добавила, что зачастую школьники всегда имеют возможность исправить двойку. Об этом важно помнить и направлять школьника на исправление неуда.

«Важно дать ребенку возможность самому исправить оценку. Если ребенок учиться в начальной школе, то посодействовать, поговорить с учителем заранее. Но именно ребенку дать возможность исправить последствия. При этом давить не нужно. Негативная, слишком бурная или даже агрессивная реакция может просто привести к тому, что в следующий раз ребёнок не расскажет родителям о плохой оценке, а ещё через раз перестанет делиться вообще всем. И поверьте, учителя чаще всего на стороне ребенка. Никто не заинтересован в двойках, учителя всегда с удовольствием пойдут навстречу - все делается в интересах ребенка», - подчеркнула учитель.

Однако важно понимать, что некоторым ученикам свойственно систематическое получение плохих оценок. Тогда это повод задуматься о том, что в процессе обучения школьник испытывает какие-то проблемы, которые, возможно, глубже оценок.

«Система оценивания и школьная программа рассчитаны на то, что каждый справится даже на тройку. В ином случае стоит обратиться к специалистам. Это психолог, социальный педагог. Стоит поинтересоваться у самого ребенка. Возможно, у него есть проблемы в коллективе, возможно, с учителем», - уточнила специалист.

Учитель акцентировала, что самое важное объяснить, что двойка — это не конец света, но ее нужно исправить.

«Негативный опыт нужно научить прожить, помочь распознать эмоции и исправить последствия», - добавила собеседница.

По словам эксперта, во все времена были дети, которые просто не любят учиться. Такие дети не видят смысла в учебе, а потому скатываются на двойки.