Названа черта лица у мужчин, которая говорит о вероятности зачать мальчика

Рождение мальчика или девочки может быть не просто случайностью. Пол первенца может зависеть от черт лица отца. К такому выводу пришли учёные из Мичиганского университета, изучившие связь между внешностью родителей и полом их первого ребёнка.

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В исследовании, опубликованном в журнале Adaptive Human Behaviour and Physiology, приняли участие 104 пары с детьми. Добровольцы предоставили фотографии, которые оценивались по параметрам привлекательности, мужественности и доминантности. Оказалось, что у мужчин с более выраженными, волевыми чертами лица вероятность зачать сына повышается на 83%.

При этом уровень привлекательности, возраст или мужественность отца не влияли на результат. У матерей такой закономерности не обнаружено.

Учёные предполагают, что женщины с повышенным уровнем тестостерона в период зачатия (что связано с рождением мальчиков) могут подсознательно выбирать партнёров с доминирующей внешностью. Это, в свою очередь, увеличивает шансы на появление сына.