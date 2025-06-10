Родители смогут получать информацию о банковских счетах подростков

Родители и прочие законные представители смогут получить доступ к информации о счетах несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Такой закон приняла Госдума.

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Согласно окончательной версии документа, справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией законным представителям на основании сведений о таких законных представителях, полученных банками посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Сведения также могут быть выданы на основании свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), либо акта органа опеки и попечительства о назначении попечителя.

Исключением станут случаи, если подросток уже вступил в брак или признан полностью дееспособным (речь о так называемой эмансипации - она производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей несовершеннолетнего, а при его отсутствии - по решению суда).

Закон вступает в силу с 1 июля 2026 года.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что это только на первый взгляд - техническая правка.

"Но на деле она затрагивает важную для миллионов семей ситуацию: когда подросток от 14 до 18 лет имеет счет в банке, а родители или опекуны сталкиваются с отказом в получении информации, несмотря на очевидную необходимость этой информации, - пояснил он. - Например, для учета средств на обучение, лечение или поездки".

Таким образом, по оценке депутата, устраняется пробел, при котором кредитные организации трактовали норму ограничительно, ссылаясь на банковскую тайну, что создавало абсурдную ситуацию, когда родитель не мог получить информацию о счете, оформленном на ребенка.