Сколько старшеклассников страдают от стресса перед экзаменами

39% старшеклассников, сдающих ЕГЭ в этом или следующем году, испытывают сильный стресс по поводу экзаменов, а главным источником стресса больше 90% школьников считают собственные ожидания.

Данными об этом поделились с "РГ" аналитики психологической платформы Alter и "Яндекс Учебника" на основе проведенного опроса. На вопросы исследователей отвечали школьники, которые сейчас готовятся к экзаменам.

39% подростков, которые сейчас сдают ЕГЭ или будут сдавать его через год, оценили свой уровень стресса по поводу экзаменов как высокий и очень высокий - на четыре-пять баллов из пяти. В том, что они сильно переживают из-за экзаменов, признались больше половины девочек (54%) и четверть мальчиков (25%).

Основным источником стресса в период подготовки и сдачи экзаменов подавляющее большинство (91%) школьников считают собственные ожидания. На втором месте - сложность учебного материала, из-за этого переживают 39% старшеклассников. 21% отмечает, что стресс создает давление со стороны родителей.

Эксперты отмечают, что подростки придают успешной сдаче экзаменов крайне высокую важность - половина всех респондентов оценивает её на пять баллов из пяти. 74% подростков считают, что восприятие важности экзаменов создают они сами, 38% говорят, что на это сильнее всего влияют родители, а 35% сетуют на социальные ожидания. Учителя на четвертом месте, их влияние на восприятие важности экзаменов ощущают 25% респондентов.

"Исследование показывает, что главный источник стресса у старшеклассников - это не внешнее давление, а внутреннее. Почти все участники опроса отметили, что переживают в первую очередь из-за собственных ожиданий. Но необходимо понимать, что высокие ожидания от себя у старшеклассников не берутся из ниоткуда - чаще всего они формируются под влиянием семьи, школы и значимых взрослых. Именно там подростки улавливают, что ошибаться нельзя, что нужно обязательно поступить, что оценки - это показатель твоей ценности. Поэтому так важно, какие послания мы транслируем подросткам, особенно когда речь идет об экзаменах и выборе будущего пути. Даже если это не прямая критика, а просто тревожные комментарии или завышенные ожидания, ребенок их чувствует и начинает подгонять себя ещё сильнее, что неминуемо повышает уровень тревоги и мешает продуктивно готовиться и отдыхать", - комментирует клинический директор Alter, клинический психолог Анастасия Черткова.

Самыми распространенными физическими симптомами стресса у подростков в период экзаменов оказались усталость или упадок сил (на это жалуются 62%), нарушения сна (55%), головные боли (38%), дрожь в теле (30%) и сильное сердцебиение (28%). При этом для девочек, помимо перечисленного, также характерны тошнота или потеря аппетита (33%), боль в животе (25%), переедание (24%) и проблемы с пищеварением (18%).

В среднем подростки оценивают уверенность в своих силах перед экзаменами на три с половиной балла из пяти, причём мальчики чувствуют себя увереннее, чем девочки (3,6 балла и 3,3 балла соответственно).

"Мой главный совет старшеклассникам: уделяйте время регулярной практике в удобном именно для вас формате. Такой подход помогает снизить стресс и чувствовать себя спокойнее на экзамене", - отмечает методический руководитель платформы "ЕГЭ по информатике с Яндекс Учебником" Алексей Смолянинов.

Справиться со стрессом в период подготовки и сдачи экзаменов старшеклассникам лучше всего помогает музыка - её используют 67% респондентов (интересно, что этот способ особенно нравится юношам: 78% против 55% девушек). Больше половины всех опрошенных предпочитают общение с друзьями или сон. Мальчики также подчёркивают, что им помогает расслабиться спорт (51%) и компьютерные игры (43%), а треть девушек отметили социальные сети.

41% старшеклассников говорят, что в период экзаменов хотели бы получать больше поддержки со стороны родителей, 22% - от учителей, а 19% - от друзей и сверстников. 37% подростков признаются, что им трудно обратиться за помощью, когда они испытывают стресс.

На открытый вопрос "Что бы вы хотели сказать взрослым (родителям, учителям) о том, как они могут помочь вам в период экзаменов?" самыми частыми ответами были такие:

не давить

не мешать

поддерживать вне зависимости от результатов

просто быть рядом

быть уверенными в своём ребёнке, в том, что он справится