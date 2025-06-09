Как организован отдых в детских палаточных лагерях

Для столичных школьников в этом году впервые открылись спортивно-патриотические палаточные лагеря. «Вечерняя Москва» побывала в одном из них и узнала, как там организован детский отдых.

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Проект военно-спортивных лагерей приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В трех палаточных лагерях уже началась первая смена. Ее участниками стали более 700 московских учеников 7–10-х классов. Лагеря названы в честь Маршалов Советского Союза и расположены в Подмосковье: «Жуков» находится на территории полигона «Алабино», «Рокоссовский» — в парке «Патриот», «Василевский» — в Ногинском спасательном центре МЧС России. В течение лета будет проведено шесть смен по две недели каждая, в них примут участие свыше 4,5 тысячи детей.

— Главная цель лагерей — обеспечить детям полноценный отдых и восстановление сил после учебы, — пояснил руководитель проекта Олег Лукин. — Помимо этого, важными задачами являются патриотическое воспитание, физическое развитие, развитие коммуникативных и других полезных навыков, которые пригодятся в будущем.

Для комфортного пребывания детей в лагерях предусмотрено все необходимое: универсальные площадки для спортивных игр, воркаут-зоны, веревочные парки, шатры со сценой и киноэкраном, а также специально оборудованные столовые с пятиразовым сбалансированным питанием. Круглосуточная охрана, видеонаблюдение и медицинские пункты обеспечивают безопасность. Кроме того, имеются блоки для стирки, туалетные и душевые модули, а вдоль дорожек расположены зоны отдыха.

— Важно отметить, что в лагерях делается акцент на здоровый образ жизни. Пребывание в полевых условиях способствует формированию навыков ухода за собой, дисциплины и активной жизненной позиции, — рассказала директор Московского центра воспитательных практик Мария Андрианова. — Отсутствие мобильных телефонов создает атмосферу максимального офлайна, что прививает любовь к здоровому образу жизни.

Разнообразят досуг ребят и вечерние посиделки у большого костра с песнями под гитару и интересными играми.

Каждая палатка рассчитана на комфортное размещение 12 ребят. Внутри установлены датчики противопожарной сигнализации и кондиционеры с функцией обогрева, обеспечивающие поддержание нужной температуры. Для каждого ребенка предусмотрены одноярусная кровать, ящик для вещей, вешалка для одежды и полка для обуви.

— Мне очень нравится лагерь! Сначала переживала изза палаток, думала, будет неудобно. Но они оказались просторные и комфортные, с удобными кроватями, — рассказала ученица 7-го класса ГБОУ ПМКК Ульяна Курцева. — Мы с ребятами становимся большой и дружной командой. Несмотря на то что мы здесь недолго, мы уже очень сплотились.

Участие в сменах бесплатное, однако требовалось пройти конкурсный отбор, предоставив портфолио со своими достижениями.

СПРАВКА

Для каждого лагеря Департамент образования и науки Москвы совместно с Министерством обороны РФ и МЧС России разработал уникальную программу. Ребята пройдут инженерную и тактическую подготовку, изучат основы топографии и пожарно-спасательных работ, научатся оказывать первую медицинскую помощь и ориентироваться на местности. Для подростков также организуют полевую кухню, кинопоказы, творческие вечера, спортивные и настольные игры, проведут соревнования, фестивали и другое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Алябьев, заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы: