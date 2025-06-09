Чернышенко сообщил, довольны ли родители горячим питанием в школах

Чернышенко: Большинство родителей и детей довольны горячим питанием в школах
Как дети и родители относятся к школьному питанию рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы.
«По поручению президента организовано бесплатное горячее питание для школьников начальных классов. Согласно соцопросам, более 80% родителей и школьников качеством бесплатного горячего питания удовлетворены», — подчеркнул Чернышенко.
Также он отметил работу по вовлечению детей в занятия спортом: создается единое спортивно-образовательное пространство, ежегодно проводятся спортивные мероприятия. Также вместе с общероссийскими спортивными федерациями правительство работает над расширением модулей на уроках физкультуры - их уже 32.
«Сегодня в стране действуют более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов всех видов, там занимается порядка 24 миллионов человек, среди них 7,5 миллиона - дети, — уточнил Дмитрий Чернышенко. — Особое внимание уделяем созданию дополнительных возможностей для ребят с ограничениями по здоровью. Около 400 тысяч таких детей регулярно занимаются на адаптированных объектах».