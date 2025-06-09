Чернышенко сообщил, довольны ли родители горячим питанием в школах

Как дети и родители относятся к школьному питанию рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы.

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«По поручению президента организовано бесплатное горячее питание для школьников начальных классов. Согласно соцопросам, более 80% родителей и школьников качеством бесплатного горячего питания удовлетворены», — подчеркнул Чернышенко.

Также он отметил работу по вовлечению детей в занятия спортом: создается единое спортивно-образовательное пространство, ежегодно проводятся спортивные мероприятия. Также вместе с общероссийскими спортивными федерациями правительство работает над расширением модулей на уроках физкультуры - их уже 32.