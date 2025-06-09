Как узнать результаты ЕГЭ в 2025 году

Рособрнадзор утвердил расписание Единого государственного экзамена по всем предметам на 2025 год. Результаты ЕГЭ обычно появляются примерно через одну-две недели после экзамена. Узнать их можно несколькими способами: в школе, на официальном сайте Рособрнадзора и даже в личном кабинете на портале «Госуслуги». «Лента.ру» рассказывает, как посмотреть свои баллы и когда это делать в 2025 году.

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Расписание ЕГЭ в 2025 году

Основной период ЕГЭ будет проходить в России с 23 мая по 23 июня. Итоги экзаменов станут известны учащимся спустя около одной-двух недель после сдачи. Ознакомиться с результатами можно непосредственно в своей школе, на портале Рособрнадзора либо в личном кабинете сервиса «Госуслуги». В некоторых регионах — в личном кабинете местного аналога «Госуслуг», например, в Москве это портал mos.ru.

У тех, кто хочет исправить оценку, будет возможность пересдать любой (но только один) экзамен 3 и 4 июля текущего года, пока идет в вузах идет приемная кампания. Однако стоит учитывать, что результат пересдачи может оказаться хуже изначального.

График публикации результатов ЕГЭ в 2025 году

В 2025 году Рособрнадзор установил даты, к которым должны быть опубликованы результаты ЕГЭ. Для каждого экзамена сроки разные — они зависят от даты проведения теста. Результаты могут появиться и раньше, если эксперты заранее успеют проверить все работы.

График публикации результатов основного периода ЕГЭ в 2025 году:

Предмет: история, литература, химия. Дата ЕГЭ: 23 мая. Когда результат (не позднее этой даты): 4 июня.

история, литература, химия. 23 мая. 4 июня. Предмет: математика. Дата ЕГЭ: 27 мая. Когда результат (не позднее этой даты): 9 июня.

математика. 27 мая. 9 июня. Предмет: русский язык. Дата ЕГЭ: 30 мая. Когда результат (не позднее этой даты): 15 июня.

русский язык. 30 мая. 15 июня. Предмет: обществознание, физика. Дата ЕГЭ: 2 июня. Когда результат (не позднее этой даты): 18 июня.

обществознание, физика. 2 июня. 18 июня. Предмет: биология, география. Дата ЕГЭ: 5 июня. Когда результат (не позднее этой даты): 19 июня.

биология, география. 5 июня. 19 июня. Предмет: иностранные языки (письменная часть). Дата ЕГЭ: 5 июня. Когда результат (не позднее этой даты): 23 июня.

иностранные языки (письменная часть). 5 июня. 23 июня. Предмет: иностранные языки (устная часть). Дата ЕГЭ: 10 июня. Когда результат (не позднее этой даты): 14 июня.

иностранные языки (устная часть). 10 июня. 14 июня. Предмет: информатика. Дата ЕГЭ: 10-11 июня. Когда результат (не позднее этой даты): 23 июня.

График публикации результатов резерва основного периода ЕГЭ в 2025 году:

Предмет: география, литература, физика, обществознание. Дата ЕГЭ: 16 июня. Когда результат (не позднее этой даты): 27 июня.

география, литература, физика, обществознание. 16 июня. 27 июня. Предмет: русский язык. Дата ЕГЭ: 17 июня. Когда результат (не позднее этой даты): 27 июня.

русский язык. 17 июня. 27 июня. Предмет: история, химия. Дата ЕГЭ: 18 июня. Когда результат (не позднее этой даты): 27 июня.

история, химия. 18 июня. 27 июня. Предмет: иностранные языки (устная часть). Дата ЕГЭ: 18 июня. Когда результат (не позднее этой даты): 27 июня.

иностранные языки (устная часть). 18 июня. 27 июня. Предмет: иностранные языки (письменная часть). Дата ЕГЭ: 19 июня. Когда результат (не позднее этой даты): 22 июня.

иностранные языки (письменная часть). 19 июня. 22 июня. Предмет: информатика. Дата ЕГЭ: 19 июня. Когда результат (не позднее этой даты): 27 июня.

информатика. 19 июня. 27 июня. Предмет: биология. Дата ЕГЭ: 19 июня. Когда результат (не позднее этой даты): 27 июня.

биология. 19 июня. 27 июня. Предмет: математика (базовая и профильная). Дата ЕГЭ: 20 июня. Когда результат (не позднее этой даты): 29 июня.

График публикации результатов дополнительных дней проведения ЕГЭ в 2025 году:

Предмет: информатика. Дата ЕГЭ: 3 июля. Когда результат (не позднее этой даты): 11 июля.

информатика. 3 июля. 11 июля. Предмет: литература, химия, русский язык, физика. Дата ЕГЭ: 3 июля. Когда результат (не позднее этой даты): 11 июля.

литература, химия, русский язык, физика. 3 июля. 11 июля. Предмет: иностранные языки (письменная часть). Дата ЕГЭ: 3 июля. Когда результат (не позднее этой даты): 12 июля.

иностранные языки (письменная часть). 3 июля. 12 июля. Предмет: иностранные языки (устная часть). Дата ЕГЭ: 4 июля. Когда результат (не позднее этой даты): 7 июля.

иностранные языки (устная часть). 4 июля. 7 июля. Предмет: биология, география, история, обществознание, математика (базовый и профильный уровни). Дата ЕГЭ: 4 июля. Когда результат (не позднее этой даты): 12 июля.

Как обрабатывают результаты ЕГЭ

Результаты обрабатывают в несколько этапов.

После сбора экзаменационных работ их везут в Региональные центры обработки информации. Для проверки есть ограниченные сроки: шесть календарных дней на обязательные предметы и четыре — на предметы по выбору.

После бланки уходят в Федеральный центр тестирования, где их централизованно проверяют еще в течение пяти дней.

Затем результаты утверждает Государственная экзаменационная комиссия. На это требуется еще один день.

Лишь после этого они попадают в единую базу результатов ЕГЭ.

Где узнать результаты ЕГЭ

На официальном сайте ЕГЭ от Рособрнадзора

На официальном информационном портале Единого государственного экзамена от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки свои результаты ЕГЭ могут узнать выпускники 2025 года.

Узнать свои баллы, если вы сдавали экзамен в 2024 и 2023 годах или ранее, на этом сайте не получится.

Как узнать результаты ЕГЭ на сайте Рособрнадзора?

Зайдите на сайт и заполните свои персональные данные: фамилию, имя, отчество.

Вбейте код регистрации участника ЕГЭ (состоит из 12 цифр, написан на пропуске сдающего экзамен). Если не помните его, можно ввести номер паспорта — серию в данном случае указывать не надо.

Выберите регион проживания из предложенного списка.

Поставьте галочку в поле, чтобы подтвердить согласие на обработку данных и подтвердите, что вы не робот. Для этого нужно напечатать в специальном окошке код с картинки.

Если все данные введены верно, загрузится страница с результатами ЕГЭ по тем предметам, которые уже проверили и внесли в базу данных. Кроме общего балла, школьник сможет увидеть отсканированные копии бланков с ответами и первичные баллы за конкретные задания.

На ресурсе публикуется информация по отдельным регионам: данные предоставляют местные департаменты образования. Важно отметить, что результаты экзаменов школьников из Москвы на портале Рособрнадзора не представлены. Столичные выпускники могут посмотреть свои оценки на сайте мэра Москвы.

Где школьники из Москвы могут узнать результаты ЕГЭ?

Московские школьники могут узнать результаты ЕГЭ с помощью столичного сайта mos.ru, рассказала «Ленте.ру» учитель русского языка и литературы, эксперт по проверке ЕГЭ Майя Дорофеева.

«На сайте mos.ru, столичном аналоге портала "Госуслуги", зарегистрированы все школьники Москвы. У каждого есть личный кабинет. Именно туда приходят уведомления, когда, где и в какое время состоится экзамен», — пояснила педагог.

Также в личный кабинет на сайте mos.ru приходят и результаты ЕГЭ. Причем не только количество баллов, но и расшифровка: за какое задание сколько начислили.

По словам собеседницы «Ленты.ру», часто бывает так, что в школу официальные списки сдавших экзамен и баллы по предметам приходят на два-три дня позднее, чем они публикуются на mos.ru.

На сайте «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» увидеть результаты ЕГЭ смогут учащиеся любых регионов России: от Москвы до Сахалина. Важно, что для этого у школьника должен быть личный кабинет на сайте.

Как посмотреть результаты ЕГЭ на портале «Госуслуги»?

Зайти в личный кабинет. Найти раздел «Документы и данные», зайти в него. Найти раздел «Образование».

Появится бланк с баллами по тем предметам, результаты которых уже известны.

На сайте «Госуслуги» можно узнать лишь финальный балл. Не получится увидеть, в каких именно заданиях экзаменуемый ошибся.

На сайтах Региональных центров обработки информации (РЦОИ)

У каждого из 89 регионов России есть сайт для сбора информации о тех, кто сдает ЕГЭ, и о результатах экзаменов. Правда, функционал и наполнение ресурсов может отличаться.

В Москве роль РЦОИ выполняет все тот же ресурс mos.ru, который первым публикует результаты экзаменов и рассылает уведомления школьникам.

На сайтах некоторых регионов публикуют лишь основные баллы, как на портале «Госуслуги», другие же предоставляют сканированные страницы бланков, баллы, ошибки и даже правильные ответы на все задания. Такой наполненный сайт работает, например, при департаменте образования Республики Башкирия.

В школе

Иногда бывает так, что результаты сначала приходят в школу, а уже потом публикуются на сайтах. Тогда итоговые баллы скажет учитель, завуч или классный руководитель школьника.

Какие документы нужны, чтобы узнать результат ЕГЭ в школе?

Чтобы узнать результаты ЕГЭ в школе, учащийся должен предъявить паспорт. Если же за результатами пришел родитель несовершеннолетнего, то он должен показать как паспорт ребенка, так и свой — с отметкой о детях. Если ее нет — с собой нужно взять свидетельство о рождении сына или дочери. А если школьнику, который сдал экзамен, больше 18 лет, родителям понадобится еще и доверенность.

Что выдадут после экзамена?

До 2013 года выпускники получали свидетельство о результатах ЕГЭ, но потом бумажную версию документа упразднили. Теперь все свидетельства хранятся в единой информационной базе, откуда и поступают в вузы. На руки школьники никакие документы с результатами ЕГЭ не получают.

Как узнать результаты ЕГЭ прошлых лет

Результаты ЕГЭ действуют пять лет, включая год, когда проходили сами экзамены. Например, если школьник сдал их в 2023 году, он сможет поступить с ними в вуз до конца 2027 года.

Посмотреть результаты прошлых лет также можно на портале «Госуслуги». Чтобы их увидеть, нужно зайти в личный кабинет и найти раздел «Образование».

Также можно запросить результаты экзамена в образовательной организации, через которую экзамен сдавался. Чаще всего это школа или колледж.

Некоторые регионы публикуют результаты ЕГЭ прошлых лет на специальных ресурсах, в том числе, РЦОИ. Например, Свердловская область предоставляет результаты экзаменов за 2010-2022 годы. Для этого понадобятся данные паспорта и ФИО выпускника.

Когда можно подать апелляцию

Если вы не согласны с результатом ЕГЭ, можно подать апелляцию. Сделать это нужно в течение двух рабочих дней с момента публикации оценки. Сделать это можно лично в общественной приемной регионального центра обработки информации (РЦОИ) по месту жительства или онлайн через сайт «Электронного дневника».

При этом стоит помнить, что апелляция — это не пересдача. Если подать жалобу, эксперты заново проверят всю работу и могут найти ошибки, которые прежде не заметили. Так что подача апелляции не гарантирует повышение оценки.