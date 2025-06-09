Школьникам станут задавать меньше домашних заданий

С 1 сентября 2025 года в школах России станет меньше контрольных, практических работ и домашних заданий. Об этом завил министр просвещения Сергей Кравцов на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы.

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Вопрос обсуждался на заседании, посвященном охране здоровья школьников и развитию спорта среди детей и подростков. По словам министра, решение о снижении нагрузки на учащихся было принято в целях улучшения их здоровья.

«В текущем году вступает в силу приказ № 704, который устанавливает календарно-урочное планирование. В нем закреплено, сколько часов предусмотрено для изучения того или иного предмета. Также мы нормировали количество контрольных и проверочных работ, домашние задания», – Сергей Кравцов, министр просвещения РФ.

Министр отметил, что приказ согласован с Роспотребнадзором и учитывает все требования, чтобы у детей не было перегрузки. Он также подчеркнул, что школы в регионах должны следовать этому приказу.

Кроме того, глава министерства отметил,, что в большинстве школ (более 90%) есть все необходимое для занятий спортом. За последние пять лет во многих школах обновили спортивное оборудование и отремонтировали спортзалы. В 2025 году планируется отремонтировать еще почти 900 спортзалов в школах по всей стране.

Ранее психолог Екатерина Маденко рассказала, что младшеклассники должны тратить на домашнее задание около 30–40 минут в день, в средней школе на это может потребоваться около двух часов, в старших классах – до трех часов. По словам специалиста, с каждым классом объем заданий и их сложность увеличиваются, поэтому школьникам требуется все больше и больше времени. Кроме того, старшеклассникам нужно готовиться к экзаменам, писать рефераты и делать разнообразные проекты.