Ученые выяснили, как чрезмерное пользование телефоном влияет на детей

Чрезмерное время перед экраном может вызывать у детей эмоциональные и поведенческие проблемы — и, как выяснилось, эти же проблемы могут заставлять детей проводить еще больше времени в телефонах и планшетах. К такому выводу пришла международная команда исследователей, проанализировав данные почти 300 тысяч детей по всему миру. Работа опубликована в журнале Psychological Bulletin.

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«Чем больше дети проводят времени у экранов, тем выше риск развития тревожности, агрессии или низкой самооценки, — объяснил доктор Майкл Ноэтел, психолог из Университета Квинсленда и один из авторов исследования. — Но и обратное тоже верно: дети с такими проблемами чаще уходят в гаджеты, чтобы справиться с эмоциями».

Экраны и эмоции взаимосвязаны. Повышенное время перед экраном связано с ростом внутренней тревожности и внешней агрессии. А дети, у которых уже есть такие трудности, чаще «прячутся» в гаджеты. При этом дети от 6 до 10 лет больше подвержены негативному влиянию экранов, чем малыши до 5 лет.

Доктор Ноэтел отметил: ограничения по времени — это только часть решения. Если ребенок постоянно уходит в гаджеты, возможно, он нуждается в поддержке, а не просто в отключенном Wi-Fi.

Авторы советуют родителям обращать внимание не только на длительность, но и на то, что именно ребенок смотрит или во что играет. Они также рекомендуют программы, которые помогают родителям разбираться не только с гаджетами, но и с детскими эмоциями.

Обычно подобные исследования дают лишь «моментальный снимок» — данные на один день. Но в этот раз ученые изучали долгосрочные изменения и смогли проследить, как экранное поведение влияет на психику со временем, и наоборот. Это приближает науку к пониманию причинно-следственной связи, хотя полностью исключить другие факторы (например, стиль воспитания) пока невозможно.