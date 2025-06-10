Как изменилась ситуация с кишечными инфекциями в детских лагерях

В России в 2024 году зарегистрировано в 1,3 меньше случаев отравления детей в детских оздоровительных лагерях. Речь о заражении кишечными инфекциями, уточнили в Роспотребнадзоре.

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В ведомстве напомнили, что существуют рекомендации по организации питания и питьевого режима в местах размещения детей. Кроме того, детские лагеря регулярно походят проверку на соответствие санитарным правилам, проводится инструктаж персонала.

За нарушение рекомендаций организации привлекаются к ответственности.

Как отметили в ведомстве, сейчас рассматривается законопроект об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовые заболевания. Минимальное наказание — штраф от 500 до 700 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает «Парламентская газета».

Ранее врачи рассказали, что делать при отравлении, а также объяснили, как не испортить себе отдых из-за заражения кишечной инфекцией.