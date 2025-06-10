В России создадут детские площадки по мотивам мультиков «Союзмультфильма»

Киностудия "Союзмультфильм" к своему 90-летию вместе с Технопарком "Айра" разработала серию детских площадок с персонажами популярных российских мультфильмов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Союзмультфильма".

"В 2026 году "Союзмультфильму" исполнится 90 лет, и к юбилею легендарной киностудии Технопарк "Айра" запустил производство детских площадок арт-объектов по мотивам культовых классических и современных мультфильмов - "Каникулы Льва Бонифация", "Винни Пух", "Тайна третьей планеты", "Умка", "Котенок Гав", "Простоквашино", "Приключения Пети и Волка",- говорится в сообщении.

Как отметил коммерческий директор "Союзмультфильма" Владимир Чибисов, киностудия хочет, чтобы дети видели любимых персонажей не только на экране.

"Союзмультфильм" сегодня выстраивает собственную мультвселенную, объемный мир, где встретиться с нашими героями можно не только с помощью экрана, но и в обычной жизни. При этом мы, как и большинство родителей в нашей стране, хотим, чтобы наши дети росли, учились и развивались вместе с отечественными героями",- добавил Чибисов.

Серия детских площадок с мультперсонажами производятся в Санкт-Петербурге.