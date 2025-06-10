Апелляция ЕГЭ в 2025 году: куда подавать и каковы шансы оспорить результаты

В 2025 году выпускники, сдающие Единый государственный экзамен (ЕГЭ), смогут подать апелляцию в случае несогласия с выставленными баллами. Процедура обжалования результатов остается прежней, но есть несколько важных нюансов, которые стоит учитывать.

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Когда можно подать апелляцию

Апелляция бывает двух видов:

О нарушении порядка проведения экзамена – подается в день экзамена, не покидая пункта проведения (ППЭ). О несогласии с баллами – заявление можно подать в течение двух рабочих дней после официальной публикации результатов. То есть если результаты экзамена вы получили 10 июня, то апелляцию можете подать 11 и 12 июня.

Как подавать заявление об апелляции

В 2025 году выпускники могут подать апелляцию лично лично в общественной приемной регионального центра обработки информации (РЦОИ) по месту жительства. Обычно это одна из школ города, но не всегда. Например, в Новосибирске прием апелляций проводит ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования».

Так же заявление на апелляцию можно написать в своей школе и попросить учителей/завуча/директора проследить, чтобы документы дошли до комиссии.

В электронном виде. В ряде регионов предусмотрена возможность подачи апелляции дистанционно: через сайт РЦОИ или местного министерства образования, но лучше заранее узнать о такой возможности. Как проходит рассмотрение апелляции

Конфликтная комиссия рассматривает заявление в течение четырех рабочих дней. Выпускник (или его родитель) может присутствовать на разборе, который часто проходит в видеоформате.

Эксперты проверяют:

правильность распознавания ответов в бланке;

корректность оценки развернутых заданий;

соблюдение всех процедурных норм при проверке.

На что можно рассчитывать

По статистике прошлых лет, около 10-15% апелляций приводят к изменению баллов. Чаще всего повышают оценки за развернутые ответы (сочинения, задачи с решением), а не за тестовую часть.

Однако возможен и пересмотр в сторону снижения баллов, если комиссия найдет ошибки, которые не заметили при первой проверке.

Советы выпускникам

Внимательно проверяйте сканы бланков – иногда технические ошибки (нечитаемый текст, пропущенные страницы) влияют на результат.

Готовьте аргументы – если идете на апелляцию, выпишите спорные моменты и ссылайтесь на критерии оценивания.

Не затягивайте с подачей – сроки строго ограничены.

Что делать, если апелляцию отклонили

Если комиссия не удовлетворила запрос, можно обратиться в Рособрнадзор или даже в суд, но шансы на успех минимальны.