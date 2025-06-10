В Рособрнадзоре высказались об идее введения обедов на ЕГЭ

Рособрнадзор считает введение обедов на экзаменах нецелесообразным

Рособрнадзор не видит смысла во введении полноценного горячего питания на ЕГЭ, поэтому вводить обеденные перерывы не планируется. Об этом ТАСС сообщает руководитель ведомства Анзор Музаев.

— В нынешней модели экзамены ОГЭ и ЕГЭ проводятся по времени так, что перерыв для перекусов соответствует нормам СанПиН. При этом детям разрешено брать с собой перекус в аудиторию в период проведения экзамена, — отметил он.

Соответствующее обращение по питанию на экзаменах депутаты Госдумы до этого направили министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Ранее Рособрнадзор также не поддержал предложение разрешить пересдачу ЕГЭ в том же году в случае, если школьник был удален с экзамена.