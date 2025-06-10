В Госдуме обеспокоились из-за продажи "энергетического мороженого" детям

В Госдуме обеспокоены продажей "энергетического" мороженого детям, содержащего кофеин и таурин. В комитете по развитию гражданского общества подготовили обращение в МВД с просьбой обратить внимание на эту проблему, пишет РИА Новости.

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В заявлении говорится, что, несмотря на маркировку 18+, продавцы не всегда требуют подтверждения возраста при продаже такого мороженого.

При этом подростки в соцсетях обсуждают способы обхода запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним, и покупка "энергетического" мороженого является одним из таких способов.

Ранее академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал запретить вейпы.