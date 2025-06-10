Абитуриенты рассказали о планах в случае провала на экзаменах в вузы

Российские абитуриенты, которые намерены поступать в вузы, рассказали в ходе исследования, какие действия предпримут в случае провала. Так, 41% из тех, кто рассчитывал поступить на бюджет, пойдут на платное отделение.

Ещё 24% заявили, что будут совмещать работу с подготовкой к новому поступлению, а 9% — готовиться к пересдаче, чтобы пробовать поступить в следующем году, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос MAXIMUM Education.

В случае если абитуриенту не удастся поступить на коммерческое отделение в вузе, 21% заявил о желании начать трудовую карьеру и параллельно готовиться к следующей попытке поступления, а ещё 21% пройдёт дополнительные курсы для получения профессии.

По 14% респондентов рассматривают колледж или переезд за границу для учёбы и работы.

В целом 59% старшеклассников рассчитывают поступить на бюджет в вуз, 12% — на бюджет в колледж. Коммерческую форму обучения в вузе и колледже рассматривают только 7 и 5% опрошенных соответственно.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина писала, что более 65 промышленных предприятий столицы сотрудничают с ведущими вузами.