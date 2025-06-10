В России планируют нарастить производство отечественных игрушек

Еще пятнадцать лет назад на отечественных прилавках было сложно найти игрушку с маркировкой «Сделано в России». Сегодня ситуация динамично меняется, и с 2010 года объемы присутствия детских товаров на российском рынке выросли в три раза. Между тем пока доля российской детской продукции на нашем рынке немногим выше тридцати процентов. К 2030 году, согласно утвержденным планам Правительства РФ, этот показатель должен быть равен 50 процентам. Как сделать так, чтобы каждая вторая игрушка в России была отечественного производства? Об этом говорили в Совете Федерации 10 июня, где с участием руководства палаты регионов, Минпромторга и Ассоциации индустрии детских товаров России прошла ежегодная, пятнадцатая по счету, церемония награждения лауреатов XV Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок».

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Наша игрушка в приоритете

Эта премия за много лет своего существования стала свидетельством высокой репутации российских компаний, производящих детские игрушки, обучающие и развивающие игры, спортивное оборудование, детскую мебель, питание и другие товары для самых юных россиян. Сегодня получение «Золотого медвежонка» стало настоящим символом профессионального признания — на это обратила внимание участников церемонии награждения лауреатов в Совете Федерации спикер палаты регионов Валентина Матвиенко.

В этом году, отметила она, конкуренция среди участников была невероятно высока — номинантами юбилейного пятнадцатого сезона конкурса, который организуется Ассоциацией индустрии детских товаров во главе с многолетним вдохновителем этого профсостязания Антониной Цицулиной при поддержке Совета Федерации, стали более ста организаций! При этом победителей определяло не только научно-экспертное жюри, но и народное голосование, в котором приняло участие более 250 тысяч россиян.

Расширение количества компаний участников и интереса к детским отечественным товарам имеет свои статистические обоснования: как рассказала Матвиенко, за последние годы доля отечественных детских товаров выросла практически в три раза, с 12 процентов в 2010 году до 35 процентов в 2024 году. Но это явно не предел, уверены руководители страны. Поэтому в дорожной карте, утвержденной Правительством России в ноябре 2024 года на ближайшие пять лет, прописано, что доля детских товаров, за исключением детского питания, на российском рынке должна составлять не менее 50 процентов. То есть каждая вторая игрушка в России должна быть отечественной.

Задача амбициозная, но решаемая, считает Валентина Матвиенко. И для этого, убеждена спикер, отечественные производители детских товаров всегда должны чувствовать «плечо» государства. Именно поэтому, напомнила она, в Совете Федерации последовательно выступают за закрепление приоритета российских товаров при оснащении образовательных организаций и инфраструктуры для детей.

Через детские образы — к духовному суверенитету

В Минпромторге России поддерживают идею сенаторов по расширению госзаказа на оснащение кабинетов в школах, колледжах и детсадах средствами обучения и воспитания за счет контрактов с отечественными производителями. Об этом на церемонии в Совете Федерации заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. И первые шаги здесь уже сделаны. Например, в прошлом году принято решение о предоставлении федеральных субсидий на софинансирование расходов регионов по оплате поставок российских детских товаров в образовательные учреждения.

В свою очередь, Матвиенко заверила, что парламентарии обязательно доведут работу по увеличению объемов госзаказа с российскими производителями детских товаров до логического завершения и будут уделять внимание данному вопросу на площадке созданного по решению главы государства Совета при Президенте по вопросам государственной демографической и семейной политики. Напомним, что его по поручению Владимира Путина в декабре 2024 года возглавила спикер Совета Федерации.

При этом министр Алиханов заявил, что все необходимые законодательные изменения здесь уже приняты. Теперь очень многое будет зависеть от работы Минпросвещения и региональных властей. И конкретизировал: речь идет о формировании заданий на оснащения детсадов, школ, колледжей.

«На чем учишься, что с детства впитываешь, то и будешь продвигать в дальнейшем, когда станешь взрослым, — считает Алиханов, сам — отец троих детей школьного и дошкольного возраста. — Потому это очень важная работа — стандарты оснащения (образовательных учреждений — Прим. ред.). И мы готовы максимально участвовать в ней и содействовать, чтобы по максимуму представлять наших производителей в образовательной системе».

А еще министр сделал акцент на том, насколько важно для ребенка иметь свою, родную ему игрушку, в которой заложены традиционные для нашей страны ценности и смыслы. И отдельно поблагодарил не только производителей, но и тех, кто создает смыслы в детской индустрии, в том числе через мультфильмы, игровые компьютерные приставки. Также Алиханов заметил, что для тех, кто будет побеждать в таких поистине народных премиях, как «Золотой медвежонок», Минпромторг готов предоставить финансовые меры поддержки для расширения производства. По словам министра, эти решения сегодня находятся на финальной стадии обсуждения.

Такие вложения государства укрепляют не только экономику, но и духовный суверенитет страны — так считает Валентина Матвиенко. Как утверждают специалисты, те образы, которые окружают человека в детстве, формируют его представления, его взгляды, его вкус и предпочтения на всю последующую жизнь.