Адвокат напомнил, законно ли собирать деньги в школах с родителей

Сдавать деньги в школу — не обязанность, а добровольное решение родителей, и они имеют право отказаться делать это, напомнил адвокат, учредитель адвокатской коллегии «Каретников, Батдалгаджиев и партнеры» Олег Каретников.

© РИА Новости

«Деньги на тетради, бумагу, кулеры, охрану, поездки, подарки — все это давно стало привычной частью школьной жизни. Но где грань между доброй инициативой и незаконным требованием? Сдавать деньги — не обязанность, а добровольное решение», — цитирует адвоката РИА Новости.

Законодательство предусматривает полное государственное обеспечение школьников — одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем. В некоторых случаях также предоставляется питание, транспортное обеспечение, материальная помощь.

«Если вам говорят, что "все сдали" или "так положено", а вы не хотите — никто не вправе заставить. У родителей разные финансовые возможности, и это абсолютно нормально. Никаких последствий за отказ быть не должно — ни для вас, ни для ребенка"», — предупредил Каретников.

В случае давления или угроз со стороны других родителей или учителей можно обратиться к директору школы, в департамент образования, Рособрнадзор или даже полицию.