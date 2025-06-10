Выпускники недовольны результатами ЕГЭ по профильной математике

В этом году выпускники школ сдавали профильную математику 27 мая, и многие одиннадцатиклассники назвали экзамен слишком сложным в том, что касается второй, «продвинутой» части.

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Ранее в Рособрнадзоре говорили, что средний результат в этом году почти 63 балла, что даже на полбалла больше, чем в прошлом.

Результаты сдачи ЕГЭ узнала выпускница из Пензенской области Юлия Панькина. В ее классе практически никто не решил правильно задачи из второй части экзамена.

— 46 баллов — это очень мало для многих, и многие очень сильно расстроились и расплакались. Я рассчитывала на один первичный балл побольше набрать, но в целом ничего страшного.

Первичный балл — это что значит?

— За каждое задание дается определенное количество первичных баллов. В математике, например, за пять решенных правильно заданий дается 27 баллов уже по стобалльной системе оценивания. У нас в первой части было решено правильно по итогу восемь заданий из 12. Не было ничего страшного, если все остальные экзамены будут нормально сданы, то, может быть, схожу, попробую пересдать.

Возвращаясь ко второй части пресловутой, которая столько шума наделала: вы открыли табличку, посмотрели ответы по второй части?

— Нет, нам в школу прислали, я еще пока не видела. Вчера мы списывались с одноклассниками, большинству вообще ничего не засчитали.

Это из второй части?

— Да, у нас из класса только одна девочка, по-моему, сдала на 70+.

Сколько из ваших одноклассников оказались срезаны с бюджетного поступления, у кого были большие надежды на этот экзамен?

— У нас есть девочки, которые еще и сегодня пишут экзамены, экзамены еще продолжаются, они не закончились. У одной девочки, насколько я знаю, должна была быть золотая медаль. По-моему, ей не хватило одного первичного балла, чтобы набрать 70 баллов. Но я надеюсь, что ей все-таки повезло и у нее чуть побольше 70 баллов.

Учитель математики, главный редактор портала «Решу ЕГЭ», экс-член команды по разработке открытого банка заданий ЕГЭ Дмитрий Гущин тоже узнал результаты своих учеников:

— О чем они свидетельствуют? Подтверждается ли гипотеза, что вторая часть экзамена была на редкость усложненной в сравнении с предыдущими годами?

— Нет, я бы так не сказал. По крайней мере, в классе, где я учу, средний балл 89, у одного из учеников 100 баллов. Есть 99, 97 баллов. Мне кажется, это психологическое восприятие, связанное с тем, что в этом году экзамен был труднее, чем в прошлом году. А в прошлом году он был сильно легче, чем несколько предыдущих лет подряд. Поэтому ученики, которые решали вариант прошлого года, думали, что и в этом году он будет немножко легче, чем был когда-то раньше . А он по сложности такой же, как был когда-то раньше, просто прошлый год был исключением. Последние две задачи в Санкт-Петербурге действительно были сложноватые, и они были сложнее, чем варианты на Дальнем Востоке, на Урале, в Сибири. Но я бы не сказал, что это сверхъестественная ситуация. Бывали ЕГЭ и раньше такой же сложности.

Как объяснял руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко, задания второй части не шаблонные и требуют применения полученных знаний в измененной или новой ситуации.

«Человек приходит потом работать инженером или айтишником: первая часть показывает, что он умеет выполнять типовые операции, а вторая часть показывает, что он при этом еще способен думать», — говорил он.

Пересдать математику выпускники смогут только 4 июля.