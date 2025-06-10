Психолог объяснил, почему детям важно отдыхать и ничего не делать

Наступили долгожданные, самые продолжительные школьные каникулы. В Беларуси и в России они длятся с конца мая и до последнего дня лета. Но три месяца, которые должны быть наполнены отдыхом и полезными занятиями, оказываются часто квестом для семей с детьми.

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Помните шутку из "Винни-Пуха" про то, что мед - странный предмет, он если есть, то... его сразу нет? Летние каникулы очень похожи на мед! Моргнешь - и их уже нет, на носу 1 сентября. А дети-то все лето просидели в гаджетах, и мы ссорились до хрипоты, пытаясь выгнать их на улицу, а то и просто из постели. Психолог, научный сотрудник Института когнитивных исследований СПбГУ Наталия Романова-Африкантова рассказывает "СОЮЗу", как работающим родителям сделать так, чтобы в конце августа у всех созданий, больших и малых, не было ощущения впустую потраченного времени и несбывшихся надежд.

К разговору с Наталией Игоревной я подкопила скриншоты из соцсетей. Сколько тревог вызывают у родителей надвигающиеся каникулы! "Ждем с мужем этих каникул с напряжением. Сыну почти 14 лет. Ни в какой лагерь не хочет. Мы с утра до вечера на работе. Живем в отдалении от города, доехать до каких-нибудь мастер-классов ему одному затруднительно. Будет днями дома сидеть, в компьютер играть". "Каждое лето проблема, чем занять детей. Когда нет бабушки , когда, кроме как пару недель отпуска, дети торчат в городе". "Ребенок все лето скучает, а где же взять друзей, если на даче их нет", "Едва закончили год, страшно подумать, сколько нужно заниматься летом, чтобы нагнать..."

Как успокоить родительскую совесть и тревогу, что каникулы будут потрачены зря?

Наталия Романова-Африкантова: Да, родители испытывают тревогу. Но мы взрослые люди, несем ответственность за наши эмоции и не должны тревожность успокаивать за счет детей. А мы, например, часто покушаемся использовать лето, чтобы подтянуть предметы, по которым ребенок не успевал. Я в таких случаях спрашиваю родителей, как бы они отнеслись, если бы им начальник сказал: "Смотри, вот тут ты совершил ошибки, так что в отпуске вот это и то подтяни, а еще походи на курсы повышения квалификации". Как бы они реагировали? Для ребенка идея учиться летом звучит так же жестоко. А ведь каникулы придуманы не зря, каникулы необходимы!

Но если не нагружать, и вправду так и просидит в телефоне...

Наталия Романова-Африкантова: Когда родители пытаются это запретить, то сталкиваются с высочайшим уровнем сопротивления, справиться с которым не всем под силу. И решить эту проблему можно исключительно за счет предложения альтернативы. Но загвоздка в том, что альтернатива всегда требует родительского участия. Мы должны признать, что это наша ответственность. Лето - это лето. Даже если вы не в отпуске, ищите, придумывайте, что детям предложить. Куда, к примеру, сходить вечером поужинать...

Каждый вечер выходить ужинать вне дома... накладно!

Наталия Романова-Африкантова: А попросите ребенка приготовить сэндвичи и отправляйтесь в парк, на набережную. На выходных отложите генеральную уборку, выезжайте туда, где ребенку интересно. Лес, озеро, экскурсии, театр, какой-нибудь квест, который, кстати, тоже можно придумать самим. Просто если ждете, что ребенок будет самостоятельно и добровольно все это организовывать, то такое ожидание ошибочное.

В наше время родители с нами так не носились...

Наталия Романова-Африкантова: В наше время жизнь была устроена по-другому. Было отдельное детское пространство, внутри него существовала преемственность: от старших - к младшим. Младшие дети учились у старших и плохому, и хорошему, и лазить по стройкам, и жевать гудрон, и прыгать в классики. Сейчас этой системы нет, и нам, чтобы ребенка чем-то интересным, полезным или хотя бы не очень вредным занять, все равно придется сперва что-то вложить. Я могу сказать по собственному опыту, что, если вы научите компанию детей во дворе играть в какую-то игру, они откликнутся с удовольствием. Или можно найти в городе футбольное поле, которого там вроде нет, но оно точно есть. А если все-таки нет, то потратить время и силы и добиться, чтобы появилось. Бросить клич в чате управы района. Просто скинуться, купить мяч и смастерить ворота. Но в любом случае необходимо потратить свое время и силы. Начать должны взрослые.

Получается, мы жалуемся, но сами не хотим вложиться...

Наталия Романова-Африкантова: Ни в коем случае не обвиняю родителей. Мы тоже находимся на сломе эпох. Мы в свое время от детей постарше получали "информацию", как гулять с ключом на шее, гонять в футбол и бегать в "стоп-земля". А вот культуры организации детского досуга взрослыми особо не было, ее некому нам передать в готовом виде, не у кого подсмотреть.

Так мы - первопроходцы, первые поколения, которые с этим сталкиваются?

Наталия Романова-Африкантова: Да, и от нас требуется первый импульс, который смог бы организовать, подтолкнуть детей. Например, вынести на площадку настольные игры. Только ждать, что, если сунешь коробку с игрой ребенку, он с нею выйдет, и все сразу вынырнут из телефонов и подбегут играть, не надо. Но если вы выйдете, объясните правила, сыграете с ними несколько туров в ту же "матч", в "бункер", то дело пойдет. Только не надо сразу им шахматы нести, потому что стремление родителей, чтобы любой чих был развивающим, не всегда полезно, особенно, если говорим о летнем отдыхе.

А то, что мы за них все организовываем, не лишает их шансов научиться организовываться?

Наталия Романова-Африкантова: Я уверена, что самоорганизация - базовый навык для нашего вида, и от родителей требуется лишь немного, чуть-чуть подтолкнуть... Образно говоря, бросьте им мяч, дальше они сами разберутся. Но если от нас нет даже этого мяча, то разобраться им очень сложно.

Так, сейчас звоню своим детям и прошу сделать хот-доги, и вечером мы пойдем... пойдем...

Наталия Романова-Африкантова: Вот и пусть посидят в телефонах и выберут, куда пойти, проложат маршрут и т.д. Лето - отличная возможность начать учить планированию, организации своей деятельности. Можно написать план: 50 дел, которые нужно сделать за лето. Сходить в кино, дойти пешком до ближайшего озера, доехать на велике до дальнего озера, встретить рассвет, проводить закат... Что-то более значительное, а что-то совсем близкое и понятное: попробовать 20 сортов мороженого. Можно записать дела на бумажках и кинуть в банку - доставать по одной и смотреть, что будем делать завтра. Вот выясняется, что завтра пикник - и у ребенка есть день, чтобы все подготовить.

И о страшном. Как быть с читательским дневником?

Наталия Романова-Африкантова: Для детей, которые не любят читать, именно эту деятельность надо организовать совместно с родителями. Да, это требует от нас времени да и желания. Читаем вслух, даже с подростками. Обсуждаем. Едем на экскурсию - я живу в Санкт-Петербурге, у нас, например, рядом "Дом станционного смотрителя", у нас музей Некрасова, музей Пушкина, музей-квартира Маяковского, Анны Ахматовой, Цветаевой... Но даже в маленьких городах можно найти возможность соприкоснуться с жизнью автора или его произведением. В конце концов, смотрим фильм. А если просто заставлять... сил и нервов будет затрачено еще больше, а эффект противоположный.

Несколько пунктов летнего плана от наших читателей: