Владимир Путин оценил перспективы уроков «Разговоры о важном»

Президент подчеркнул, что он занимает значимое место в образовательном процессе и постоянно развивается.

© РИА Новости

В ходе заседания Совбеза РФ глава государства отметил, что в общероссийских еженедельных уроках участвуют «по-настоящему достойные люди», а их достижения и подвиги служат примером для школьников.

«Это лидеры в своих профессиях, герои России, участники специальной военной операции», — отметил Путин.

«Разговоры о важном» — это цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких уроков называются развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание, а также историческое просвещение.