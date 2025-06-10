Владимир Путин оценил перспективы уроков «Разговоры о важном»

Владимир Путин заявил о всё большей востребованности урока «Разговоры о важном»
Президент подчеркнул, что он занимает значимое место в образовательном процессе и постоянно развивается.
В ходе заседания Совбеза РФ глава государства отметил, что в общероссийских еженедельных уроках участвуют «по-настоящему достойные люди», а их достижения и подвиги служат примером для школьников.
«Это лидеры в своих профессиях, герои России, участники специальной военной операции», — отметил Путин.
«Разговоры о важном» — это цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких уроков называются развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание, а также историческое просвещение.