Трихолог рассказала, как спасти ребенка от вшей

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Нижегородцам рассказали, что делать, если ребенок подхватил вшей. Рекомендациями трихолога Татьяны Вареновой поделился редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Она призвала родителей не паниковать и не сбривать волосы своим детям, разве что немного укоротить для удобства обработки.

Врач подчеркнула, что это не асоциальное заболевание, поэтому не следует его стигматизировать: столкнуться с вшами может кто угодно. Педикулез, по ее мнению, является индикатором соблюдения правил личной и общественной гигиены.

Эффективность лечения педикулеза зависит от действующего вещества препарата, поэтому за помощью в выборе нужно обратиться ко врачу. Если вши не пропадают, следует тщательнее обрабатывать наволочки подушки, головные уборы, расчески и другие предметы, которые соприкасаются с головой.

Ранее сообщалось, что нижегородцам рассказали, как защититься от церкарий.

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