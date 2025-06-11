Куда отправиться с детьми в июне?

Специальное детское меню в «Недальнем Востоке» Специальное детское меню в ресторане действует каждый день с 11. 00. Команда позаботилась о том, чтобы предложить детям сбалансированные и понятные для них блюда, которые непременно придутся по вкусу маленьким гостям. В новое меню вошли такие позиции, как овощной салат, сытный куриный суп с лапшой, аппетитные наггетсы с сырным соусом, сочные мясные ёжики с картофельным пюре. Также дети смогут подкрепиться питательным сэндвичем с индейкой и лабне, золотистым картофелем фри, фирменной мини-шаурмой с курицей. На десерт команда ресторана предлагает сливочный муссовый десерт «Мимимишка» от шеф-кондитера Бека Караева с начинкой из манго, маракуйи и малины, хрустящим слоем из шоколада с вафельной крошкой и велюровым покрытием. Кроме того, теперь каждую субботу и воскресенье с 12:00 до 17:00 в ресторане проходят увлекательные детские программы: профессиональные аниматоры организовывают интерактивные игры и устраивают занимательные конкурсы для малышей. Это замечательная возможность для маленьких гостей повеселиться, раскрыть свои таланты и завести новых друзей. А родители в это время смогут по-настоящему отдохнуть, расслабиться в уютной обстановке и оценить блюда от поваров «Недальнего Востока», зная, что дети проводят время продуктивно и с удовольствием. В основном меню — теплый салат с баклажанами и брынзой, ароматный лагман, плов от шеф-повара, сочный люля из баранины и многое другое. «Алиса в стране подводных чудес» возвращается на сцену детского театра в «Москвариуме» Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» приглашает маленьких зрителей и их родителей на интерактивный спектакль «Алиса в стране подводных чудес». Он будет идти на сцене детского театра «Ламантин» с 12 июня по 31 августа. В ходе представления дети встретят девочку Алису, таинственного кролика и других героев сказки, вместе с которыми они попадут в волшебную страну подводных чудес. Там им предстоит спастись от опасных акул-ищеек, освободить заколдованных обитателей морских глубин с помощью волшебной мыльной пены и помочь героям решить все загадки на пути к счастливому финалу. Главная особенность театра «Ламантин» — отсутствие привычной сцены и стульев. Зрители могут свободно перемещаться, играть и сидеть на мягких подушках прямо на полу, наблюдая за сюжетом. «Мы создаём особое театральное пространство, где дети не просто наблюдают за спектаклем, а становятся его активными участниками. Наши юные гости взаимодействуют с актёрами, помогают героям и вместе создают волшебную атмосферу. Мы дарим возможность не просто посмотреть сказку, а прожить её, получить новые яркие впечатления», — отметил генеральный продюсер «Москвариума» Филипп Кошарин. Фестиваль «Лето яркого цвета» в «Острове Мечты» Открытие состоится в южном ландшафтном парке 15 июня в 12:00, мероприятия будут проходить каждые выходные. В программе: просветительские паблик-токи и лекции, спортивные занятия и соревнования, работа творческих студий, весёлые шоу с аниматорами, выступления кавер-групп, DJ-сеты под открытым небом и многое другое. В день старта фестиваля посетителей ждет насыщенный микс из спортивных активностей, креативных мастер-классов и интересных активностей. Участники смогут сразиться в гигантскую версию большой деревянной Дженги, посоревноваться в командных играх с огромным надувным мячом, сыграть в бадминтон и настольный теннис. Волонтеры благотворительного центра «МногоМама» проведут мастер-классы по созданию красочных вертушек из бумаги и плетению браслетов. Изделия можно будет забрать с собой. А Комплекс социального развития проведет мероприятия, посвященные Дню медицинского работника, где все желающие смогут сделать себе аквагрим и поучаствовать в шоу мыльных пузырей. Для юных поклонников футбола «Остров Мечты» и официальная детская футбольная школа ФК «Динамо» (Москва) подготовили особенную программу: любителей спорта ждет паблик-ток, автограф-сессия и открытая тренировка с игроками и тренерами. Лучшие участники получат большие призы — поездку на летние сборы школы «Динамо» в Сочи (перелёт и проживание оплачиваются организаторами), участие в городском футбольном лагере школы в июле, памятные сувениры с автографами игроков и билеты в парк развлечений. Все мероприятия бесплатны. Для посещения занятий потребуется предварительная регистрация. Фото: пресс-служба.