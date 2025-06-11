Опрос показал, как часто подростки обращаются к косметологам без лицензии

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 11% молодежи обращаются к косметологам на дому. Об этом рассказала депутат Госдумы Ирина Филатова.

В пресс-центре НСН она сообщила, что 6% опрошенных россиян обращаются к косметологам, принимающим на дому.

«Недавно ВЦИОМ провел большой опрос на тему потребительского поведения в сфере косметологических услуг. Было опрошено 80 регионов, 500 населенных пунктов, включая поселки городского типа и сельские населенные пункты (не только большие города). Опрос показывает, что 65% респондентов не обращались к косметологам в принципе (87% мужчин, 47% женщин). При этом, 6% обращались к косметологу на дому. Среди молодежи (18-24 года) - 11%. Получается, что каждый десятый подросток обращается в места без лицензии», - пояснила депутат.

Ранее сообщалось, что молодая девушка погибла в косметологической клинике Москвы прямо во время процедур.