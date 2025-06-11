Что делать, если ребенка укусила змея

Летом на природе не исключены встречи со змеями, в том числе ядовитыми. Что делать, если змея укусила ребенка, рассказала главный врач Детской городской клинической больницы №5 имени Н.Ф. Филатова Людмила Исанкина, пишет argumenti.ru.

Прежде всего, необходимо сохранять спокойствие, чтобы немедленно и правильно оказать первую помощь ребенку, подчеркнула врач.

Важно сразу же уложить пострадавшего горизонтально, чтобы предотвратить распространение яда. Затем наложить стерильную повязку на место укуса. После этого ребенок должен выпить как можно больше воды. Полезно будет дать антигистаминные препараты: они уменьшат реакцию организма на яд.

При этом необходимо без промедления вызвать скорую помощь или отвезти пострадавшего в больницу самостоятельно.

Ранее сообщалось, что коллекционер змей помог разработать универсальное противоядие. Он давал опасным пресмыкающимся кусать себя сотни раз. Исследование показало, что комбинация двух антител из крови мужчины и синтетического ингибитора яда обеспечивает защиту от 13 из 19 самых опасных видов змей по классификации ВОЗ.