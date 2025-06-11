Как невнимание родителей программирует несчастливую жизнь

От того, как с нами обращаются в детстве, нередко зависит вся наша дальнейшая жизнь…

© Московский Комсомолец

Мама вовремя не подошла к детской кроватке, ребенок проплакал всю ночь — и все, на всю дальнейшую жизнь перестал верить людям.

Может такое быть? Кто-то скажет что бред. Но на самом деле все зависит от психики человека. Одного можно хоть каждый день бить ремнем, и ему хоть бы хны.

А другому достаточно одного грубого слова — и он навсегда останется один, не женится, не построит семью, не родит своих детей.

Все это зависит от нарушения привязанности.

Нарушения привязанности могут развиться в разных семьях, не только в неблагополучных, но и в полных и счастливых. Мы выяснили, почему так происходит и как это преодолеть.

Сразу после рождения у ребенка начинает устанавливаться тесная эмоциональная связь с родителями.

От этого процесса зависит то, как станет формироваться его личность в дальнейшем, как он будет вести себя с другими людьми, сможет ли сам, уже будучи взрослым, построить гармоничные личные взаимоотношения.

Теория привязанности: приказано выжить

Психологическая модель, которая описывает чувство близости, основанное на глубокой симпатии, преданности, любви и подразумевает динамику долгосрочных межличностных отношений называется теорией привязанности.

Прежде всего она касается детско-родительских отношений. Биологию теории привязанности первым исследовал английский психиатр и психоаналитик Джон Боулби. К этому его побудили наблюдения за поведением сирот, воспитывавшихся в детских домах Великобритании после Второй мировой войны.

«Боулби высказал предположение, что существует биологически обусловленная система привязанности, отвечающая за развитие эмоциональной связи между матерью и ребенком. Для ребенка привязанность важна с точки зрения безопасности и выживания», — комментирует Анна Федосеева, старший научный сотрудник лаборатории образования и комплексной абилитации детей с задержкой психического развития ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики».

В свою очередь американо-канадский психолог в области развития Мэри Динсмор Эйнсворт проводила полевые эксперименты в племени ганда в Уганде, где также наблюдала за становлением ранней эмоциональной привязанности между детьми и матерями. Именно она открыла типы привязанности, и выводы, сделанные ей, были признаны выдающимися, а она сама в 2002 году вошла в обзор наиболее цитируемых психологов 20-го века.

Последнее время во всем мире специалисты рассматривают теорию привязанности как ведущую концепцию для анализа взаимоотношений "родитель – ребенок".

Привязанность стартует у ребенка с момента рождения. Именно она помогает ему выжить в нашем мире.

На уровне нейрофизиологии у людей это обеспечивается особым видом долговременной памяти, аналогом импринтинга у птиц и млекопитающих.

Во многих культурах есть традиция: не показывать новорожденного в течение 40 дней никому, кроме ближайших родственников. Скорее всего, в этом заложен вполне практический смысл, связанный как раз с формированием привязанности.

Возможно, в сознании ребенка должен закрепиться один-единственный, самый главный человек, с помощью которого он будет познавать мир и считывать важнейшую информацию о безопасности в нём.

Зрительные, слуховые, тактильные и обонятельные импульсы несут сведения об этом человеке, его лице, голосе, прикосновении и запахе.

Считается «золотым стандартом», что это будет мама.

«Потому что мама — это первый дом. Ребёнок вырос в ее организме. Между мамой и малышом закладываются дорожки узнавания. Некоторые ещё даже до осознанности: по запаху, по голосу», — рассказывает эксперт Екатерина Гордеева, врач-неонатолог, биодинамический краниосакральный терапевт, специалист по нейрофизиологии поведения и развития.

Ребенок учится считывать эмоции мамы и по ним познавать окружающее пространство. Если мама улыбается, она расслаблена, то все хорошо, если мама огорчена или плачет, то этот мир не так уж безопасен, и нужно быть с ним осторожнее.

Важнейшим принципом теории привязанности является то, что для успешного социально-эмоционального развития и, в частности, для того чтобы научиться эффективно регулировать свои чувства, ребёнок должен развивать отношения с самым значимым для него взрослым.

Более того, его физическое и эмоциональное благополучие напрямую связано с установлением прочной связи с матерью.

Если сложилось так, что по какой-либо причине мамы нет рядом, например, ей пришлось рано выйти из декрета на работу, то устанавливать связь он будет с тем человеком, кто станет физически заботиться о нем и удовлетворять его базовые потребности, – скорее всего, с отцом или бабушкой.

«Между прочим, в российском подходе к теме детской привязанности акцент делается не только на «импринтинге» с одним-единственным человеком, как это предполагается в теории привязанности, но и на взаимоотношениях с другими близкими. Даже есть такое высказывание: «Чтобы вырастить ребенка – нужна маленькая деревня», — уточняет Анна Федосеева.

«Хотя именно с мамой, в силу тесной биологической связи с ней, на процесс формирования привязанности у малыша уходит меньше всего времени — до полутора месяцев, на отца или любого другого взрослого чуть больше — до трех месяцев. Но нет никаких объективных подтверждений, что если за малышом хорошо ухаживает кто-то другой, а не мать, то с ним будет что-то не так или появятся нарушения привязанности, если это и происходит, то совсем по другим причинам», — подчёркивает Гордеева.

Мир — это место, где ребенок должен быть защищен

Так почему у одних детей возникают нарушения привязанности, а у других нет?

Все зависит от жизненного опыта, полученного в самом раннем возрасте. Одним детям мир сразу поворачивается своей светлой стороной, становится безопасным и добрым местом, где их любят и ждут.

К сожалению, другие дети, наоборот, чувствуют себя здесь беспомощными, брошенными и ненужными.

Практика наблюдения за отношениями матерей и детей показывает, что важно не только то, как быстро женщины откликаются на эмоциональное состояние, потребности ребенка, но и их собственное состояние. Если молодая женщина находится в стрессе, следит за каждым проявлением ребенка, то и он будет реагировать на материнскую тревогу, поскольку сам не может оценить степень опасности ситуации.

Если мама в депрессивном состоянии из-за того, что не может заниматься любимым делом, а вынуждена быть только с ребенком, то это тоже приведет к ее нечувствительности к его потребностям и негативным последствиям в дальнейшем детском развитии.

Малыш надрывается в кроватке, но никто не реагирует на его крик. Он остается голодным и мокрым, но никто не подходит к нему, не агукает, не улыбается. Может быть, это произошло случайно, всего несколько раз у молодых и неопытных родителей. А может быть, случилась какая-то беда? Ситуации бывают как обыденные, так и драматические.

Что могло случиться чрезвычайного (от простого к сложному):

мать стала недоступной из-за послеродовой депрессии или из-за другого заболевания;

ребенок заболел и временно помещен в больницу;

от ребенка отказались сразу после рождения;

мать умерла, и ребенка забрали в Дом малютки или у него появился опекун.

Малыш еще слишком мал, чтобы осознать, что случилось что-то очень плохое и страшное, но на физиологическом уровне, оставшись один, он растерялся и постепенно лишился доверия к людям и миру.

«Мир – это место, где к ребенку должны быть внимательны, эмпатичны, где он важен и защищен. Ребенок не может справляться с собственными состояниями самостоятельно, ему нужен взрослый, который поможет. Если такого сопереживающего взрослого не оказалось рядом или самому взрослому нужна помощь, тогда ребенок в этой ситуации оказывается совершенно одинок и бессилен», — делает вывод эксперт Анна Федосеева.

Даже если всё закончилось хорошо, например, малыш недолго пробыл один в больнице и вернулся домой, то заботливые родители по некоторым признакам могут понять, что временное одиночество не прошло для него бесследно.

Признаки, которые могут указывать на проблемы с привязанностью у младенцев и детей раннего возраста:

Избегание зрительного контакта.

Неустойчивое поведение, нежелание физического контакта.

Отказ от утешения и игнорирование попыток взаимодействия с родителями.

В этом случае следует обратить внимание на поведение малыша, так как иногда начавшиеся проблемы с привязанностью могут путать с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, также некоторые подобные симптомы могут быть схожи с аутизмом.

Типы привязанности и их основные признаки

«Диагностика типа привязанности разработана для детей, начиная с 12 до 18 месяцев, и становится актуальной в трехлетнем возрасте, в связи с тем, что ребёнка отдают в дошкольное образовательное учреждение, а мать либо выходит на работу, либо переключается на воспитание младшего ребёнка», — поясняет эксперт Анна Федосеева.

Психологи выделяют четыре типа привязанности у ребенка:

надежная (здоровая, безопасная)

тревожно-амбивалентная

тревожно-избегающая

дезорганизованная

Надежный тип привязанности формируется, когда ребенок растет в любящей семейной среде, без форс-мажоров. Непродолжительная разлука с мамой обычно вызывает грусть и даже слезы у ребёнка, но малыш уверен, что мама обязательно вернется, поэтому быстро успокаивается. В отсутствии мамы ребенок не реагирует на постороннего человека и не боится его.

Тревожно-амбивалентный тип привязанности. Любое, даже непродолжительное расставание для ребёнка с таким типом привязанности — это огромный стресс, который он демонстрирует всем своим поведением. Без матери он может испытывать сильную тревогу, тоску, страх, долго не успокаивается, если ее нет. Но когда мать возвращается, он способен проявить агрессию, отказывается подойти к ней и обнять, может даже замахнуться или ударить.

«При амбивалентном типе привязанности родитель включен в ребенка, но по своим правилам, он не слушает его потребности, а насаждает то, что сам считает нужным. Например, ребенку жарко, а мама надевает ему шапку, ребенок злится, что шапка на нем, но ничего не может сделать. Он очень привязан к маме, он терпит, он не может отказаться от этих отношений, потому что маленький и не имеет права голоса. Амбивалентность заключается в том, что он одновременно любит маму и ненавидит маму. Очень много эмоций в этих отношениях всегда», — комментирует неонатолог Екатерина Гордеева.

«Я готов стать перед ней на колени»

Вениамин – из очень хорошей, интеллигентной московской семьи. У него была гиперопекающая мать, которая контролировала каждый шаг его жизни. Скрипка, шахматы во Дворце пионеров, библиотека два раза в неделю и обсуждение дома с мамой хороших прочитанных книг…

С одной стороны он любил маму за уделенное ему время, а с другой – ненавидел. Каждый вечер за ужином мама клала ему в тарелку две говяжьи котлетки и обязательно расспрашивала, как прошел его день, что сказала математичка Анна Ивановна и какие задания дал физик Петр Петрович. Когда Веня подрос, мама стала интересоваться, какие девочки ему нравятся, по какому поводу он подрался с мальчишками на перемене... Иногда Вениамину казалось, что пуповина между ним и матерью так и не оборвалась, она продолжает тянуться из дома до школы, а потом и до института. Он выбрал физмат. Потому что заняться серьезной наукой, математикой, посоветовала мама.

Хотя ему больше нравились иностранные языки, но возразить он не посмел. Ведь так решила мама! Мама! Которая дала ему жизнь.

Нет, с одной стороны, он любил маму. С другой – тяготился ее чувствами к нему и необходимостью исповедоваться перед ней, словно она священник в православном храме.

Это было невыносимо. Поэтому когда он начал встречаться с девчонками всерьез, то выбирал тех, рассказы о которых маме ничего для него не значили, не причиняли ему душевной боли. Тем более что мама была категорически против его брака с девушкой, которую она 100% не одобрила бы

Однажды в институте ему понравилась девушка, и вдруг он почувствовал по отношению к ней что-то отдаленное тому, что он чувствовал к собственной матери. Он еще не понимал, что это была любовь, которая у него смешалась с ненавистью…

Хотя сама Лера ничуть не была похожа на его маму. Или все-таки чем-то похожа?

«Она тоже хотела знать обо мне все-все-все… Как мама. Она поглощала меня. Она призналась мне в любви. И вот вместо того, чтобы строить отношения, я … оттолкнул ее. Я не мог так поступить с матерью, но ведь Лера-то ей не была. Мало того, я публично высмеял и унизил ее. В этот момент я испытывал наслаждение. Никогда не смогу простить себя за это, — рассказывает Вениамин сейчас. — Нам было всего по 19 лет. Возможно, будь мы старше и опытнее, все обошлось бы, но мы были слишком юными и ранимыми… Лера сделала попытку уйти из жизни. Ее еле спасли… Больше она никогда не хотела меня ни видеть, ни слышать».

Он говорит, что тогда не понял, что виной той трагедии — его собственные взаимоотношения с жестокой и поглощающей родительницей. Что Лера не была матерью, и их взаимоотношения мужчины/женщины никак нельзя было рассматривать с этой точки зрения.

«Она давно замужем, я встал бы на колени, чтобы попросить прощения за то, что совершил тогда…. Я еще очень долго куролесил, встречался с женщинами, которых не любил. Потому что они не могли причинить мне боли. Я по глупости принимал за любовь все что угодно, но только не то, что ею являлось. Для меня любовь была именно связана с ненавистью, сплавлена с нею. Только к 40 годам, совершив кучу ошибок, я прошел терапию и наконец разобрался в своих чувствах. Женился в 40. Сейчас мне 47, сыну 3 года. Мамы уже два года как нет в живых», — грустно заключает Вениамин.

Избегающая привязанность. Дети с избегающим типом привязанности не тоскуют, когда родители покидают их, и не радуются, когда те возвращаются. Считается, что подобный тип привязанности формируется у детей, которых слишком рано отдают в детский сад или приходящей няне, поэтому они сепарированы от родителей. Они не отвергают отца и мать — им просто все равно, где те и что с ними. Таким детям вообще на всех все равно.

«Избегающий тип привязанности, когда ребенок уже понял, что его мнения, его потребности родителям неважны. И для того, чтобы выжить, он просто приспосабливается и становится для них удобным. Он закрывается от своих собственных ощущений. Он уже и сам зачастую не понимает, замёрз он или проголодался, жарко ему или холодно. Мама сказала надеть шапку – значит, надо надеть шапку и молчать», — поясняет Екатерина Гордеева.

Дезорганизованный тип привязанности часто формируется в детстве из-за травматических событий или жестокого обращения, когда поведение взрослых непоследовательно и нередко колеблется между любовью и отстранённостью.

Ребенок в этом случае не всегда четко осознает, как вести себя и что ожидать от родителей. В результате он утрачивает доверие к взрослым, так как ощущает, что они не могут гарантировать его безопасность. В подростковом возрасте это провоцирует дальнейшие конфликты в семье.

Типы привязанности могут меняться

Что касается детей, которые по разным причинам получили подобные нарушения привязанности в детстве, то далеко не всегда они возьмут этот багаж с собой во взрослую жизнь. Оказывается, тип привязанности способен меняться на протяжении времени.

По мнению эксперта Анны Федосеевой, негативный опыт эмоционально близких отношений в раннем возрасте даже, наоборот, действует как прививка: во взрослом возрасте он может повысить его устойчивость во взаимодействии с другими людьми.

«Тип привязанности не просто меняется со временем, меняются эмоциональный опыт и смыслы, возникающие в близости. Это позволит лучше осознавать свои поведенческие реакции, выдерживать сложные чувства, без которых близкие отношения невозможны», — заключает эксперт.

Как помочь ребенку развивать здоровый тип привязанности и учиться доверять:

когда ребенок просит внимания, поговорите с ним, покажите, что вы рядом и готовы ему помочь;

когда ребенок радуется или расстраивается, поддержите его эмоции, спросите его, что он испытывает и почему;

будьте ребенку опорой и защитой, особенно в трудных ситуациях. Покажите, что не бросите его, когда он нуждается в вас;

выражайте свою любовь и ласку в словах и действиях, через тактильный контакт. Прикасайтесь к нему, обнимайте его и целуйте.

А в целом будьте примером для подражания своему ребёнку, чтобы ему хотелось поступать с другими так, как поступаете с ним вы.