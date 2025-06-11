Врач объяснила, почему питание подростка должно быть регулярным

Врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» доктор медицинских наук Павел Бережанский рассказал о важности регулярного питания для подростка.

«Не пельмени или бутерброды, булка с соком, а три полноценных приёма пищи — завтрак, обед и ужин», — заявил специалист в беседе с aif.ru.

По словам врача, постоянные и бесконтрольные перекусы могут привести к нарушению пищеварения и набору лишнего веса, что впоследствии может вызвать сахарный диабет, гипертонию, инфаркт.

Также следует учесть, что питание должно полностью закрывать суточные потребности в белках, жирах и углеводах, сказал Бережанский.

«Мальчикам надо около 2500 ккал, девочкам — около 2200 ккал в сутки», — добавил врач.

Ранее Дарья Русакова, диетолог, кандидат медицинских наук, заявила в беседе с 360.ru, что картофель фри перегружает поджелудочную железу и печень и не подходит для детского питания.