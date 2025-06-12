Как общение с животными помогает детям с редкими заболеваниями

Сегодня гостями "Городской фермы" на ВДНХ в Москве стали дети-подопечные нескольких благотворительных фондов, опекающих маленьких пациентов с редкими заболеваниями - спинальной мышечной атрофией и мышечной дистрофией Дюшенна.

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Место выбрано не случайно - "Городская ферма" устроена в интерактивном формате: с большинством животных тут можно пообщаться - погладить и покормить милых пушистых альпак, пони, овец, коз. Дети с тяжелыми поражениями мышц и опорно-двигательного аппарата часто могут передвигаться только на коляске, выйти из дома для них очень непросто, круг общения обычно очень ограничен. И, конечно, такое взаимодействие с животными для них - большое удивление и радость.

"Для нас такие инициативы традиционны. Забота о пациентах выходит за рамки лечения. Хотя, как признано Всемирной организацией здравоохранения, общение с животными имеет терапевтический эффект, благотворно влияет на самочувствие детей", - пояснила Ксения Симонсон, директор по коммуникациям компании, организовавшей встречу.

"Когда каждый шаг дается с трудом, а привычные для других детей игры недоступны, обязательно нужны позитивные эмоции. Подобные мероприятия, когда дети могут увидеть животных не на картинке, а вживую, а потом еще и порисовать, поучаствовать в мастер-классе, пообщаться со сверстниками - это очень ценно. Это заряжает позитивной энергией надолго", - отметила директор фонда "Семьи СМА" Ольга Германенко.

А ее коллега из фонда "Гордей" Ольга Гремякова добавила: