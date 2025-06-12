Демограф предложил увеличивать материнский капитал с каждым ребенком

Выплаты за последующего новорождённого должны быть больше, чем за предыдущего.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков.

«Нужны какие-то компенсации материальные. Квартира, площади, различные возможности. Материнский капитал сейчас у нас на второго ребёнка существенно меньше, чем на первого, а должно быть наоборот. Второй и третий — это должно быть по возрастанию. То есть если мы считаем, что идеально, чтобы у нас в выживании общества было два-три ребёнка, то до третьего ребёнка включительно мы должны увеличивать аккордные выплаты. То есть они как бы с каждым шагом должны подниматься по ступенькам».

Ранее в ООН заявили, что общемировые темпы рождаемости упали до беспрецедентного уровня. Миллионы жителей планеты не могут завести детей из-за экономических и социальных проблем, говорится в докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).