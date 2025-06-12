Депутат призвал не навязывать молодежи «догмы» о семейной жизни

Нравоучения и упрёки в публичном пространстве вызывают лишь раздражение.

Для улучшения демографической ситуации следует создавать условия для баланса между карьерой и воспитанием ребёнка.

Такое мнение глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Когда мы начинаем публично какими-то догмами, какими-то навязываниями молодёжи чего-то там пытаться донести, упрекать ещё в чём-то, а ещё когда это делают авторитетные люди, представляя религиозные организации, общественные организации или лидеры общественного мнения, это же в штыки порой воспринимается. С недоумением, недопониманием это воспринимается. Любовь — это тема личная, как и религия, как и вера. Это тема чувствительная. Между карьерой и семейной жизнью каждый для себя определяет сам. Другое дело — создать какие-то условия, чтобы быстрее можно было, имея определённые предпосылки и желание, двигаясь по карьерной лестнице, заводить и воспитывать ребёнка».

Ранее Нилов отметил важность поддержки молодых матерей. Им нужна психологическая и материальная помощь. Речь не идёт о стимулировании или поощрении рождения детей в школьном возрасте.