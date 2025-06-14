Как помогают детям с нарушениями слуха в Беларуси

В Беларуси тысяча человек успешно получили кохлеарный имплант и возможность полноценно жить. Такую технологию в стране врачи применяют уже 25 лет. Дети с имплантами поют, танцуют, рассказывают стихи как их сверстники, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

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Как слышать без приборов, маленький Максим не помнит. Слух потерял, когда еще не исполнилось и двух лет, из-за перенесенного менингита. Ребенок перестал развиваться, не говорил и не реагировал на звуки. Но сейчас благодаря имплантам сверстников догнал быстро.

«Нам одновременно провели операцию на два уха. Это большой плюс. Максим начал быстрее ориентироваться в пространстве, развиваться, и за этот год, у нас операция была год назад в апреле, он очень выстрелил в развитии. Много новых слов появилось, активно болтает, что-то новое рассказывает, старается»‎, — Наталья Сытько, мама Максима.

Глеб Овчаров глухим родился. Но уже через десять месяцев благодаря операции открыл для себя мир, полный звуков. В свои 14 уже поет на сцене. Вдохновляет мама, профессиональный музыкант. Говорит, в импланте есть и неочевидные плюсы.

«Пультом можно управлять. Чувствительность, громкость, программы менять. В длительных перелетах, поездках это очень помогает. Даже когда учишься в школе, когда задание кому-то дают, можно выключить процессор. Главное — предупредить всех»‎, — Глеб Овчаров, участник концерта детей с кохлеарной имплантацией.

После реабилитации таких детей отличает только речевой процессор на ухе. Они могут петь, танцевать и учиться наравне с другими. В стране людей с имплантом уже тысяча. В Беларуси их ставят бесплатно.

«Если ребенок рождается глухой, ему практически сразу предлагается эта помощь в виде кохлеарной имплантации. В нашей стране это не пущено на самотек. Сама система кохлеарного импланта очень дорогая. И ребенку до 18 лет раз в пять лет происходит бесплатная замена речевого процессора. Это колоссальная поддержка. Естественно, реабилитация, адаптация, все идет бесплатно»‎, — Татьяна Шейман, заместитель председателя центрального правления «Белорусского общества глухих».

Оптимальным временем для выполнения кохлеарной имплантации у детей считается период до трех лет. В Беларуси стараются провести операцию до года. Очередей нет. Взрослые тоже могут получить такую помощь. Но только если до операции они умели говорить. В Беларуси проживают десять тысяч инвалидов по слуху.