Родители ответили, используют ли их дети ИИ для «домашки»‎

В Казани 25% родителей учеников 5-6-х классов осведомлены о том, что их дети выполняют домашние задания с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Это данные опроса, проведенного сервисом SuperJob среди родителей и учителей.

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ИИ проникает в образовательный процесс, но родители не всегда могут контролировать, насколько активно он используется. Среди родителей учеников 7-9-х классов каждый третий знает о помощи ИИ, а среди старшеклассников этот показатель составляет 47%.

Учителя также уточняют, что 15% из них регулярно сталкиваются с заданиями, выполненными с помощью ИИ. Они используют уточняющие вопросы, чтобы выявить, кто действительно понимает материал.

Некоторые преподаватели начали учить детей, как правильно использовать ИИ для поиска информации и планирования работы. Однако 27% учителей пока не знают, как предотвратить бездумное использование нейросетей.

Напомним, что Кабмин России решил создать Центр развития искусственного интеллекта (ИИ) для упрощения внедрения этой технологии в стране.